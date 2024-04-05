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    «Наполи» назвал «Барселоне» цену на Хвичу

    «Барселона» хочет летом усилиться вингером «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

    Каталонский клуб уже контактировал с окружением 23-летнего футболиста.

    «Наполи» хочет сохранить грузинского игрока и строить вокруг него команду в сезоне-2024/25.

    Чтобы отпугнуть потенциальных покупателей, неаполитанцы назначили на Хвичу большую цену – 130+ миллионов евро.

    • В этом сезоне Кварацхелия провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с «Наполи» действует до 2027 года.
    • Рыночная стоимость экс-футболиста «Локомотива» и «Рубина» – 80 млн евро.

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    Источник: AS

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    05.04.2024 18:41
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    Комментарии (17)
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    RusUltras
    1712332752
    Сколько сейчас стоил бы Рональдиньо образца 2002-2006? 500 миллионов? А праймовые Пирло, Гаттузо, де Росси? по 400млн? (если брать для сравнения типов вроде Кайседо из Челси) Совсем у яриков бочок потик
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    FCSpartakM
    1712333202
    Хвича стоит меньше в половину. как минимум. С учетом того, что второй сезон он в Наполи хуже смотрится
    Ответить
    ...короче
    1712333407
    ...у Хвичи ещё большая ярмарка впереди, Евро-2024. Так, что ценник может измениться...
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1712334165
    Откуда такие цены!? Никакой футболист не может стоить так дорого
    Ответить
    Alex Flash
    1712336532
    у Барсы и своей молодежи хватает. Не хватает Бускетсов и Хави ,Иньесты
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1712344778
    Бред С такой статистикой в этом сезоне
    Ответить
    BAIv
    1712350064
    Хвича ещё может играть? Он ведь вместе с Наполи и его хозяином "умер" после чемпионства!
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1712417106
    Век мошенников, все пытаются за дорого продать неликвид. Один успешный сезон провел и такой ценник зарядили за него)))
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    Игорь N5
    1712481752
    По игре Кварацхелия выдающийся игрок: высокий уровень техники владения мячом, видение поля, способность продвигать мяч вперед как дриблингом, так и точными передачами… Если у него будут более качественные партеры, то уровень будет несравнимо иным. И интерес Барсы это только подтверждает.
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