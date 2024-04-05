«Наполи» назвал «Барселоне» цену на Хвичу

«Барселона» хочет летом усилиться вингером «Наполи» Хвичей Кварацхелией.
Каталонский клуб уже контактировал с окружением 23-летнего футболиста.
«Наполи» хочет сохранить грузинского игрока и строить вокруг него команду в сезоне-2024/25.
Чтобы отпугнуть потенциальных покупателей, неаполитанцы назначили на Хвичу большую цену – 130+ миллионов евро.
- В этом сезоне Кварацхелия провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с «Наполи» действует до 2027 года.
- Рыночная стоимость экс-футболиста «Локомотива» и «Рубина» – 80 млн евро.