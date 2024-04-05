«Наполи» назвал «Барселоне» цену на Хвичу

«Барселона» хочет летом усилиться вингером «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

Каталонский клуб уже контактировал с окружением 23-летнего футболиста.

«Наполи» хочет сохранить грузинского игрока и строить вокруг него команду в сезоне-2024/25.

Чтобы отпугнуть потенциальных покупателей, неаполитанцы назначили на Хвичу большую цену – 130+ миллионов евро.