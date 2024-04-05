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    Глушенков прокомментировал невызов в сборную России

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался о том, что его не пригласили в сборную России на мартовский сбор.

    • В прошлом месяце россияне разгромили Сербию (4:0) в товарищеском матче.
    • Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 11 ассистов в 30 матчах.
    • Главный тренер сборной Валерий Карпин объяснил невызов игрока «Локо» так: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более».

    – Ты сидишь, никого не трогаешь. Тебя не вызывают в сборную. Потом ты слышишь, что сказал Карпин: тебе нужно прибавить во всем. Теперь это вопрос мотивации, что тебе действительно нужно прибавить во всем, или, глядя на твои цифры в этом сезоне, вопрос растерянности: «А в чем еще мне прибавлять?» Карпин сказал конкретно про «бегать». Много надо бегать. Имеется в виду работа без мяча, да?

    – Ну да.

    – Так.

    – Я люблю в футбол играть.

    – Ты ленивый, да?

    – Я вот так отвечу.

    – То есть ты любишь с мячом?

    – Без мяча, ну что значит? Я должен пробегать по 20 километров за игру? Я могу выйти, два забить, и мы выиграем. И пробежать там три километра.

    – Почти Ромарио.

    – Я пример просто привожу.

    – А ты Михаилу Михайловичу [Галактионову] об этом говоришь? Когда он говорит: «Вот здесь мы поджимаем, вот здесь мы прессингуем».

    – Да нет. Если он говорит, что прессингуем, значит, я прессингую. Просто я не понимаю, сколько мне надо пробегать, например.

    – Возвращаясь к невызову в сборную. Мы прекрасно понимаем, что, если это список игроков, которые едут на Евро, то это один вариант. А когда это товарищеские матчи с Сербией и Парагваем – это совсем другой вариант. Когда ты все это услышал и понял, что никуда не едешь, ты подумал, что это хороший повод для выходных? Или отличный момент, чтобы доказать Валерию Георгиевичу, что он не прав?

    – Ну не вызвали и не вызвали. Что в этом такого? Это его мнение. Его мнение, его решение. Есть мнение каких-то других людей.

    – Ты спокойно к этому относишься?

    – Спокойно.

    – И к словам Валерия Георгиевича – тоже?

    – Спокойно.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    05.04.2024 16:43
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1712325790
    Не дорос ещё) а если серьезно то играешь не очень в последнее время
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    TIMOTHY
    1712325844
    И много болтаешь звезда)
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