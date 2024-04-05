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    • Нино из «Зенита» учит русский язык: «Испытываю удовольствие от погружения в культуру»

    Нино из «Зенита» учит русский язык: «Испытываю удовольствие от погружения в культуру»

    Защитник «Зенита» Нино рассказал, что учит русский язык. 26-летний бразилец перешел в петербургский клуб в январе 2024 года.

    – Недавно вышел ролик, который начинается с кадров, где вы читаете по-русски, читаете классику. Но ролик вышел 1 апреля. Это правда вы читаете или это шутка, и вас немного переозвучили?

    – Знаю, что видео, вышедшее в такой день, может порождать сомнения, но это действительно я. Это я читал текст. Учу русский! Признаюсь честно, это непросто, но для меня самое главное, что мне очень нравится этот процесс. Когда человеку что-то нравится, процесс идет легче, чем могло бы. Сегодня вы задавали вопросы, и какие-то отдельные слова я уже понимаю. Очень хочется довести язык до такого уровня, чтобы однажды дать интервью на русском. Буду стараться. Повторюсь, испытываю большое удовольствия от погружения в культуру и изучения русского языка.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.04.2024 12:34
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    Комментарии (2)
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    ilichkadr
    1712311842
    Значит нацелился на российский паспорт...........
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    somn
    1712317688
    Что можно сказать, молодец парень!
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