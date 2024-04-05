Нино из «Зенита» учит русский язык: «Испытываю удовольствие от погружения в культуру»

Защитник «Зенита» Нино рассказал, что учит русский язык. 26-летний бразилец перешел в петербургский клуб в январе 2024 года.

– Недавно вышел ролик, который начинается с кадров, где вы читаете по-русски, читаете классику. Но ролик вышел 1 апреля. Это правда вы читаете или это шутка, и вас немного переозвучили?

– Знаю, что видео, вышедшее в такой день, может порождать сомнения, но это действительно я. Это я читал текст. Учу русский! Признаюсь честно, это непросто, но для меня самое главное, что мне очень нравится этот процесс. Когда человеку что-то нравится, процесс идет легче, чем могло бы. Сегодня вы задавали вопросы, и какие-то отдельные слова я уже понимаю. Очень хочется довести язык до такого уровня, чтобы однажды дать интервью на русском. Буду стараться. Повторюсь, испытываю большое удовольствия от погружения в культуру и изучения русского языка.