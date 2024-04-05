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    • Радимов – о 18-летнем игроке «Зенита»: «Будет продан за внушительную сумму»

    Радимов – о 18-летнем игроке «Зенита»: «Будет продан за внушительную сумму»

    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высоко оценил игру новичка Педро. 18-летний бразилец сделал дубль в ворота «Спартака» в кубковом матче.

    «Восхитил Педро, вваливший такие два мяча в ворота «Спартака». Ему 18 лет, покупка обошлась, по‑моему, в восемь миллионов. Если «Спартак» хочет приобретать хороших футболистов, то вот вам пример, как можно работать.

    Уверен, что Педро принесет много пользы «Зениту», завоюет титулы и будет продан за внушительную сумму», – сказал Радимов.

    • Педро перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Коринтианса».
    • Петербуржцы заплатили за бразильца 9 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.04.2024 12:23
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    Комментарии (19)
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    Азбука
    1712309478
    8 или 9 не важно. Главное успели перехватить у европейских грандов, когда Коринтианс собирался уже прописать для Педро 120млн. баков отступных.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712309530
    Далеко пойдёт парень. Гыгыгы
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    k611
    1712310024
    Овации рано раздавать, вот пусть сыграет на стабильно высоком уровне 2-3 сезона, тогда можно о чем то говорить.
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    Алексей З
    1712310691
    Парень не плохой , только в памперсах и слышит плохо !!! Задатки конечно есть , никто не спорит, но давайте к словам "независимого" Родимова отнесёмся под другим углом. Во сколько обошлась покупка никто не знает , а верить Газпрому , как всем руководителям из славного города на Неве , себя не уважать. За 25 лет чего только не слышали. Ну и один из главных тезисов , о продаже. Родимов на полном серьёзе думает , что наш чемпионат , кто-нибудь просматривает ? Наивный или "проплаченный" ? Карьера Педро во многом зависит от игры за сборную Бразилии, а не за Зенит. Вопросик данному специалисту , а шедевральный Ренан сейчас в Реале ? То-то и оно, "торопиться надо медленно"- золотые слота товарища Саахова.
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    TIMOTHY
    1712311771
    Педро футболист с большой буквы! Не то что за 15 голландец подлый угальда
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    Suvorov71
    1712313331
    Пока парнишка в тонусе, но вы знает как может сложиться футбольная карьера( дай Бог, чтобы все сложилось), сколько у нас было молодых футболистов которые обещали быть звездами, так что не лети впереди паровоза, вот когда его пригласят в сборную и он там поиграет, тогда скажите гоп, а пока хороший и не более, в Локо есть Пеняйчик, все кричали, что это что то, но а что то пока не разогнался, а криков много, не спеши........
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    Цугундeр
    1712314254
    Ну , ему ещё пройти надо и огонь с водой , и газоденежные трубы . Последнее-главное (в силу возраста ) .
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    neim
    1712331345
    Не спешил бы ты "паровоз" с дифирамбами. А ну как не срастётся. Примеров разве мало было в футбольной жизни ?
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    vmonomah17
    1712333159
    Давыдов также начинал)))
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