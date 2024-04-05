Радимов – о 18-летнем игроке «Зенита»: «Будет продан за внушительную сумму»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высоко оценил игру новичка Педро. 18-летний бразилец сделал дубль в ворота «Спартака» в кубковом матче.

«Восхитил Педро, вваливший такие два мяча в ворота «Спартака». Ему 18 лет, покупка обошлась, по‑моему, в восемь миллионов. Если «Спартак» хочет приобретать хороших футболистов, то вот вам пример, как можно работать.

Уверен, что Педро принесет много пользы «Зениту», завоюет титулы и будет продан за внушительную сумму», – сказал Радимов.