Неймар – десятый спортсмен в истории, заработавший 1 миллиард

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар заработал за свою карьеру 1 миллиард долларов. Об этом сообщает Transfer News Live.
Бразилец стал десятым спортсменом, которому удалось заработать такую сумму.
- Майкл Джордан (США, баскетбол) – 2,7 млрд долларов;
- Тайгер Вудс (США, гольф) – 1,85 млрд долларов;
- Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 1,57 млрд долларов;
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 1,36 млрд долларов;
- Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 1,36 млрд долларов;
- Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 1,17 млрд долларов;
- Флойд Мейвезер (США, бокс) – 1,14 млрд долларов;
- Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) – 1,13 млрд долларов;
- Фил Микельсон (США, гольф) – 1,05 млрд долларов;
- Неймар (Бразилия, футбол) – 1,01 млрд долларов.