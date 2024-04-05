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    • Неймар – десятый спортсмен в истории, заработавший 1 миллиард

    Неймар – десятый спортсмен в истории, заработавший 1 миллиард

    Форвард «Аль-Хиляля» Неймар заработал за свою карьеру 1 миллиард долларов. Об этом сообщает Transfer News Live.

    Бразилец стал десятым спортсменом, которому удалось заработать такую сумму.

    1. Майкл Джордан (США, баскетбол) – 2,7 млрд долларов;
    2. Тайгер Вудс (США, гольф) – 1,85 млрд долларов;
    3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 1,57 млрд долларов;
    4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 1,36 млрд долларов;
    5. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 1,36 млрд долларов;
    6. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) – 1,17 млрд долларов;
    7. Флойд Мейвезер (США, бокс) – 1,14 млрд долларов;
    8. Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) – 1,13 млрд долларов;
    9. Фил Микельсон (США, гольф) – 1,05 млрд долларов;
    10. Неймар (Бразилия, футбол) – 1,01 млрд долларов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2024 11:43
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SLADE2019
    1712307311
    Честно сказать, он и Бекхэм люди, которым меньше всего из этого списка хочется сказать на здоровье. Тем не менее, все равно на здоровье.
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    Цугундeр
    1712307367
    Малком : " Всё ,нах.. Я на больняк !"
    Ответить
    slavа0508
    1712313898
    А где Дзюба ???
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1712354807
    Это бздо не заслужило,пол карьеры проволялось на поле в муках
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