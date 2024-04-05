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    • В «Спартаке» рассказали о сумасшедшей самоотдаче Абаскаля: «Работает без выходных и отдыха»

    В «Спартаке» рассказали о сумасшедшей самоотдаче Абаскаля: «Работает без выходных и отдыха»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что Гильермо Абаскаль хочет остаться в клубе. После зимней паузы команда одержала лишь одну победу в пяти матчах.

    – Не раз в медиа обсуждалась тема о том, дескать, Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили. Вы согласны с такой трактовкой?

    – Не верю в это. Вижу работу тренерского штаба, вижу работу на тренировках. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает – без выходных, без отдыха. Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить игроков на победы

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2024 11:27
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    Комментарии (17)
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    acor94
    1712308724
    Так и понятно. Работает без отдыха вот и выгорел парень. Я его прекрасно понимаю.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712308931
    Работает он может с сумасшедшей самоотдачей, только не правильно. Гыгыгы
    Ответить
    Алексей З
    1712309252
    Понимаете , эту тему так и будут муссировать ангажированные сайты. Малышев не может и не хочет каждый день отвечать мудакам одно и тоже. Раз уже сказал и дал понять , что Абаскаль доработает до конца сезона , по результату и будет принято решение по нему. Что касается темы этого вброса, то понятно , что тренер на работу ходит , занятия проводит. Пользу от его деятельности покажет результат, дальше см. выше. ВСЁ.
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    Plyash
    1712310752
    -Ах ты, милая моя Абаскалюшка -Посмотри,как исхудала твоя харюшка -Я заботою тебя охвачу........(Малышев) - "Ничего я не хочу..." -Состояние твоё истерическое -Съешь-ка, коуч ,ты яичко диетическое -Или лучше обратиться к врачу ? - "Ничего я не хочу..."
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    mahan
    1712312115
    Только ты и видишь, а вот больше никто из болельщиков это не видит. Он может там работать кем угодно, но Абаскаль не тренер. Факт есть факт, в весенней части из пяти матчей только 1 победа над вторым составом Урала, и то еле еле. Хватит мучить команду и болельщиков, уберите Абаскаля. Поставте нормального тренера.
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    slavа0508
    1712313627
    КПД очень низкое ...можно пол дня кулаками махать . толку ноль . а можно раз втереть и нокаут ...
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    Suvorov71
    1712314614
    А что помойные из питера здесь делают, о помойке не пишут и вы все сюда пукать про Спартак, ладно разносите вонь, а куда без питерской помойки, теперь по делу: мало не спать и работать в пустую, хотелось бы видеть результат, вот этого пока нет, даже такие великие специалисты как Буланов переживает за такую работу, не говорю уже о Гене Флюгере
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    ivany4
    1712315848
    Этот обрубок вью, только для умственно-ограниченного контингента сбг. Нормальные болелы Спартака читают все в оригинале и полностью. Малышев наговорил много, но конкретики было мало. Все на уровне разговоров за кружкой пива. Хотя, если выбросить все его междометия и если-бы, да кабы, то вывод напрашивается сам собой. Верхушка не смогла в короткий срок провести ротацию управленцев, и не поставила задач команде, с учетом состава команды и ее возможностей. Понятно, что без профи в таких делах, результата не будет, а один новоиспеченный спортдир погоды не сделает. Сейчас каждый будет отводить грозу от себя. Пора руководству серьезно браться за вожжи и кнут, времени для раскачки нет. Следующий сезон начнется не успеешь моргнуть.
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    subbotaspartak
    1712326534
    Тоннель прокопал?
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    VPERDIV SPARTAK
    1712328244
    Непосильным трудом))
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