В «Спартаке» рассказали о сумасшедшей самоотдаче Абаскаля: «Работает без выходных и отдыха»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что Гильермо Абаскаль хочет остаться в клубе. После зимней паузы команда одержала лишь одну победу в пяти матчах.

– Не раз в медиа обсуждалась тема о том, дескать, Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили. Вы согласны с такой трактовкой?

– Не верю в это. Вижу работу тренерского штаба, вижу работу на тренировках. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает – без выходных, без отдыха. Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить игроков на победы