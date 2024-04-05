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    • «Дамак» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 27 тура чемпионата Саудовской Аравии, 5 апреля

    «Дамак» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 27 тура чемпионата Саудовской Аравии, 5 апреля

    В 27 туре чемпионата Саудовской Аравии «Дамак» сыграет с «Аль-Насром». Поединок состоится 5 апреля и начнется в 22:00 по мск.

    «Дамак»

    Команда занимает восьмое место, имеет в своем активе 35 очков. «Дхамк» выиграл девять матчей, девять раз потерпел поражение и восемь раз сыграл вничью. Коллектив забил 38 голов и пропустил 32 мяча. В предыдущем матче «Дамак» сыграль вничью с «Аль-Хазмом» (0:0).

    «Аль-Наср»

    Команда занимает второе место с 62 очками, «Аль-Наср» выиграл 20 матчей, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Коллектив забио 79 голов и пропустил 34 мяча. В предыдущем матче команда разгромила «Абху» (8:0).

    Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Наср»

    В последних пяти очных встречах побеждал «Аль-Наср», вряд ли тенденция изменится в предстоящем поединке. Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.45).

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2024 09:58
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