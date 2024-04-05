В 27 туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» дома сыграет с «Аль-Таавоном». Поединок состоится 5 апреля и начнется в 22:00 по мск.

«Аль-Иттихад»

Команда выиграла 14 матчей, в четырех встречах сыграла вничью и проиграла восемь поражений. «Аль-Иттихад» забил 51 гол и пропустил 35 мячей. Команда имеет в своем активе 46 очков, идет на четвертом месте. В предыдущем туре команда проиграла «Аль-Ахли» (0:1).

«Аль-Таавон»

Команда идет с 46 очками на пятом месте. «Аль-Таавон» выиграл 13 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел шесть поражений. «Аль-Тавоон» забил 46 голов и пропустил 30 мячей. В предыдущем матче команда выиграла у «Аль-Тае» (3:2).

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Таавон»

В последних пяти матчах «Аль-Иттихад» выиграл три встречи, «Аль-Тавоон» победил в двух поединках. В предстоящей встрече хозяева – фаворит встречи. «Аль-Иттихад» наверняка победит в этом матче – 1.74.