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    Титов высказался об игровом времени Джикии в «Спартаке»

    Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на ситуацию с Георгием Джикией. Защитник остался в запасе в матче Фонбет Кубка России против «Зенита».

    «Чтобы такие вещи обсуждать, нужно находиться в команде. Я не советчик тренерскому штабу, потому что они видят футболистов каждый день, общаются с ними, разговаривают.

    Наверняка держали в уме и чемпионат. Думаю, «Спартак» еще рассчитывает на более высокое место в РПЛ. Правда, календарь у него очень непростой.

    Я бы не стал сейчас предполагать. Если вышел этот состав, наверное, он был сильнее с прицелом на матч чемпионата.

    Единственное, я убежден: в подобных матчах такие бойцы, как Джикия, нужны обязательно. К сожалению, он опять не вышел. Может быть, как раз капитан добавил бы азарта, страсти. Вот это мой маленький упрек Абаскалю. Выпусти капитана.

    Во-первых, ты ему шанс дашь, покажешь свое доверие. А во-вторых, Джикия – боец, каких мало в российском чемпионате. Но, увы, он снова остался в запасе», – сказал Титов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2024 09:23
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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1712300759
    В моём понимании ( могу ошибаться ) , КАПИТАН это лидер на поле и в раздевалке , за кем команда идёт в "бой". Это ещё и один из надёжных и сильных игроков . К сожалению Георгий не оправдывает мои скромные определения. Так что отсутствие его в игре не сильно влияет на результат. Конечно , если уж вышли нулёвые Денисов и Классен , то можно ( до кучи) и его выпустить , но тут наверно сказывается взаимоотношения игрок-тренер. Высказывания агента и поддержавшего его Джикии, изменили отношение к нему у многих болел, так что эти "плачи" о капитане сейчас не задевают. имхо
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    СпорЦмен
    1712305691
    Есть предлодение, перевести срам в Медиалигу. :)))
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    СпорЦмен
    1712305709
    Будет над чем поржать!
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