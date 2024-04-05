Титов высказался об игровом времени Джикии в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на ситуацию с Георгием Джикией. Защитник остался в запасе в матче Фонбет Кубка России против «Зенита».

«Чтобы такие вещи обсуждать, нужно находиться в команде. Я не советчик тренерскому штабу, потому что они видят футболистов каждый день, общаются с ними, разговаривают.

Наверняка держали в уме и чемпионат. Думаю, «Спартак» еще рассчитывает на более высокое место в РПЛ. Правда, календарь у него очень непростой.

Я бы не стал сейчас предполагать. Если вышел этот состав, наверное, он был сильнее с прицелом на матч чемпионата.

Единственное, я убежден: в подобных матчах такие бойцы, как Джикия, нужны обязательно. К сожалению, он опять не вышел. Может быть, как раз капитан добавил бы азарта, страсти. Вот это мой маленький упрек Абаскалю. Выпусти капитана.

Во-первых, ты ему шанс дашь, покажешь свое доверие. А во-вторых, Джикия – боец, каких мало в российском чемпионате. Но, увы, он снова остался в запасе», – сказал Титов.