«Челси» в 31-м туре АПЛ вырвал победу над «Манчестер Юнайтед». Лондонцы уступали до 90+10 минуты, но затем забили два гола. Хет-трик оформил Коул Палмер.

Дубль у «МЮ» оформил аргентинец Алехандро Гарначо.

Команда Эрика тен Хага отстает от зоны Лиги чемпионов на 11 очков. «Челси» поднялся на десятое место.

Англия. АПЛ. 31-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Галлахер, 4; 2:0 – Палмер, 19 (с пенальти); 2:1 – Гарначо, 34; 2:2 – Фернандеш, 39; 2:3 – Гарначо, 67; 3:3 – Палмер, 90+10 (с пенальти); 4:3 – Палмер, 90+11.

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