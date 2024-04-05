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    • АПЛ. «Челси» уступал к 100-й минуте, но вырвал победу над «МЮ» (4:3), у Палмера хет-трик

    АПЛ. «Челси» уступал к 100-й минуте, но вырвал победу над «МЮ» (4:3), у Палмера хет-трик

    «Челси» в 31-м туре АПЛ вырвал победу над «Манчестер Юнайтед». Лондонцы уступали до 90+10 минуты, но затем забили два гола. Хет-трик оформил Коул Палмер.

    Дубль у «МЮ» оформил аргентинец Алехандро Гарначо.

    Команда Эрика тен Хага отстает от зоны Лиги чемпионов на 11 очков. «Челси» поднялся на десятое место.

    Англия. АПЛ. 31-й тур

    Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Галлахер, 4; 2:0 – Палмер, 19 (с пенальти); 2:1 – Гарначо, 34; 2:2 – Фернандеш, 39; 2:3 – Гарначо, 67; 3:3 – Палмер, 90+10 (с пенальти); 4:3 – Палмер, 90+11.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2024 00:20
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    Комментарии (7)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1712266182
    Судья долбосос педальный Ну и МЮ конечно слаб в этом сезоне Ждем следующий
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    Oldtrafford83
    1712292101
    Испанский стыд!!!
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    FRZZ
    1712297691
    Игра просто супер! Но, что плохо, это то, что после таких игр невозможно заставить себя смотреть бездарные матчи РПЛ.
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