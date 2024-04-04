Овчинников удивлен «живучести» Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о ситуации в «Спартаке».

Накануне москвичи уступили в кубковом матче «Зениту» (1:2).

В РПЛ «Спартак» идет 6-м.

Впереди гостевой матч против «Динамо» (7 апреля).

– Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке». Вот же молодец. Живее всех живых, уже близко к Кремлевской стене. Еще больше удивляют руководители «Спартака». Они, конечно, с футболом знакомы издалека, но все же. Это что ж такое надо было нарисовать в контракте тренера, что его нельзя убрать?

– Абаскаля брала на работу предыдущая администрация «Спартака».

– Без разницы. Там сидят дилетанты, далекие от футбола.

– Сейчас не лучший момент для снятия тренера – финиш сезона. Что новый успеет сделать? Абаскаль хотя бы готовил команду зимой.

– Когда снимали Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака» в начале чемпионата, всем было до одного места, готовил он команду или не готовил. Помните? Потому что Аленичев – отечественный тренер. Генеральный директор «Спартака» откуда пришел в клуб? Из бизнеса. Какое он отношение к футболу имеет?

– Хорошо, когда люди приходят в футбол из бизнеса.

– Хорошо, когда они приходят и дают деньги. А руководить клубом не надо. Они привыкли у себя в конторах руками водить по плакатам, где бизнес-план нарисован. Футбол – совершенно другое. Тогда уж лучше Зарему поставить на должность начальника «Спартака». Она хотя бы интересная, молодая.