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    Овчинников удивлен «живучести» Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о ситуации в «Спартаке».

    • Накануне москвичи уступили в кубковом матче «Зениту» (1:2).
    • В РПЛ «Спартак» идет 6-м.
    • Впереди гостевой матч против «Динамо» (7 апреля).

    – Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке». Вот же молодец. Живее всех живых, уже близко к Кремлевской стене. Еще больше удивляют руководители «Спартака». Они, конечно, с футболом знакомы издалека, но все же. Это что ж такое надо было нарисовать в контракте тренера, что его нельзя убрать?

    – Абаскаля брала на работу предыдущая администрация «Спартака».

    – Без разницы. Там сидят дилетанты, далекие от футбола.

    – Сейчас не лучший момент для снятия тренера – финиш сезона. Что новый успеет сделать? Абаскаль хотя бы готовил команду зимой.

    – Когда снимали Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака» в начале чемпионата, всем было до одного места, готовил он команду или не готовил. Помните? Потому что Аленичев – отечественный тренер. Генеральный директор «Спартака» откуда пришел в клуб? Из бизнеса. Какое он отношение к футболу имеет?

    – Хорошо, когда люди приходят в футбол из бизнеса.

    – Хорошо, когда они приходят и дают деньги. А руководить клубом не надо. Они привыкли у себя в конторах руками водить по плакатам, где бизнес-план нарисован. Футбол – совершенно другое. Тогда уж лучше Зарему поставить на должность начальника «Спартака». Она хотя бы интересная, молодая.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.04.2024 20:58
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    Комментарии (8)
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    TIMOTHY
    1712253990
    В стену тушинскую испанца))) а Зарема тренером) вот это будет прорыв ))
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    momwig_
    1712255112
    Человек, для представления которого не нашлось в его карьере клуба лучше чем тот, упомянув который нужно быть готовым к вопросу "а что, правда был такой?" оценивает живу есть тренеров в Спартаке. Гребаный клоун.
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    DOCTOR PENALTY
    1712258843
    Всё по делу говорит Валерий Викторович. Такое ощущение, что Спартаком сейчас руководят персонажи пришедшие из Мутабора, с той самой мерзкой вечеринки. ((( **
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    mihail200606
    1712258943
    Они уже не знают кого ставить.. хоть что-то представляющие из себя иностранцы не поедут, вот и подбирают абы кого.. ну и тут теперь шило на мыло опять просто не спешат менять
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    алдан2014
    1712273675
    Даёшь Зарему!! Я за! И Валеру тренером. И нас ждёт неиссякаемая веселуха
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    subbotaspartak
    1712296854
    Или тетива натягивается...
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    моэм
    1712298748
    Благодарность тем , кто " Бормана " нашёл ....просто удивляюсь как могли так надолго забыть такую крупную во всех смыслах футбольную фигуру .
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    JTherry
    1712301031
    "какой «живучий» Абаскаль в Спартаке..." только у РосБо.мж-спорта мог возникнуть интерес к болтливому никому не нужному Борману... его клуб уж давно издох, да и сам он гораздо ближе к Хованскому кладбищу, чем Абаскаль... разберутся в Спартаке с Абаскалем без сопливых подсказок от недо-тренера...
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