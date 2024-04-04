Григорий Иванов объяснил, чем хорош нынешний формат Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов Григорий Иванов оценил формат Фонбет Кубка России.

«Урал» вышел в полуфинал Пути регионов.

Накануне команда из Екатеринбурга прошла «Локомотив» (1:0).

Действующий победитель турнира – ЦСКА.

«Мое мнение насчет формата не изменилось. Главное, что клубы и в Пути РПЛ, и в Пути регионов какие-то деньги зарабатывают. Если раньше ни копейки клубы не получали, то сейчас можно заработать. Все это доход. Хороший формат.

Если бы у нас было больше команд в РПЛ, можно было бы играть в формате двух матчей дома и на выезде или один матч. Но есть специалисты, которые имеют отношение к кубку, надо с болельщиками советоваться, какой формат лучше. Но нам формат нравится», – сказал Иванов.