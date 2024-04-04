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    • Григорий Иванов объяснил, чем хорош нынешний формат Кубка России

    Григорий Иванов объяснил, чем хорош нынешний формат Кубка России

    Президент «Урала» Григорий Иванов Григорий Иванов оценил формат Фонбет Кубка России.

    • «Урал» вышел в полуфинал Пути регионов.
    • Накануне команда из Екатеринбурга прошла «Локомотив» (1:0).
    • Действующий победитель турнира – ЦСКА.

    «Мое мнение насчет формата не изменилось. Главное, что клубы и в Пути РПЛ, и в Пути регионов какие-то деньги зарабатывают. Если раньше ни копейки клубы не получали, то сейчас можно заработать. Все это доход. Хороший формат.

    Если бы у нас было больше команд в РПЛ, можно было бы играть в формате двух матчей дома и на выезде или один матч. Но есть специалисты, которые имеют отношение к кубку, надо с болельщиками советоваться, какой формат лучше. Но нам формат нравится», – сказал Иванов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.04.2024 16:13
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1712242199
    ...тебе это нравится с финансовой стороны, а болельщик с какой стороны должен это непотребство оценивать?...
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