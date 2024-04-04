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    • Экс-жена Тарасова Бузова рассказала, сколько лет живет без секса

    Экс-жена Тарасова Бузова рассказала, сколько лет живет без секса

    Ольга Бузова, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова, ответила, когда у нее последний раз был половой акт.

    По словам 38-летней артистки, последний секс у нее был в 2021 году.

    «Как я себя сдерживаю? Главное – любовь. Это глубже. Для меня в приоритете чувства и любовь.

    Перебирать мужчин – это путь в никуда. Я верю в любовь. Я слежу за репутацией, ведь я будущая мама», – сказала Бузова.

    • Бузова и Тарасов были вместе в 2012-2016 годах.
    • В 2019-2021 годах Ольга встречалась с рэп-исполнителем Давой.
    • Бузова несколько лет назад играла с «легендами футбола в Барселоне».

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    Источник: телеграм-канал «Звездная пыль»

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    04.04.2024 15:35
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    Комментарии (14)
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    vvv123
    1712239759
    Бедная Оля, как мне тебя жалко!
    Ответить
    NewLife
    1712239874
    От святого духа что ли ?))))))
    Ответить
    Bozigit
    1712240417
    Как то свяжем это с футболом)
    Ответить
    АлексМак
    1712240724
    очень смешно
    Ответить
    ...уефан
    1712241543
    ...Бомбер, оно нам надо!?...
    Ответить
    The only one
    1712244605
    Сайт внешне поменяли. А пурга нефутбольная как пёрла, так и прёт...
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1712245978
    Админы сайта не очень умные люди
    Ответить
    Красногорск_Фан
    1712246572
    А самки гренландской акулы достигают половой зрелости в 150 лет. Такой же бесполезный факт, как сводки из постели бузовой.
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    Fialet
    1712248077
    Пестдит.
    Ответить
    Боров мясной
    1712303525
    Так "интересно" а сколько она кушает, сколько раз подмывается, какими станками пользуется для утех... ваще что это за баба? Какой сиськой в футбол играет?
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