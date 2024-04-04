Ольга Бузова, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Дмитрия Тарасова, ответила, когда у нее последний раз был половой акт.

По словам 38-летней артистки, последний секс у нее был в 2021 году.

«Как я себя сдерживаю? Главное – любовь. Это глубже. Для меня в приоритете чувства и любовь.

Перебирать мужчин – это путь в никуда. Я верю в любовь. Я слежу за репутацией, ведь я будущая мама», – сказала Бузова.