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    • Черчесов прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

    Черчесов прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

    Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов поделился впечатлением от кубкового матча «Спартак» – «Зенит» (1:2).

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

    «Первый тайм я смотрел на стадионе. Еще на стадионе я сказал, что что‑то должно произойти, чтобы «Зенит» проснулся. Было видно, что они по той или иной причине играли безынициативно. Они позволяли «Спартаку» и прессинговать, и атаковать. И вот, как только пропустили гол, «Зенит» начал потихоньку превращаться в тот «Зенит», который мы знаем. Во втором тайме я увидел только пять минут, врать не буду.

    Если команда хочет быть наверху, то надо играть стабильно. Сейчас я смотрю несколько месяцев воочию [матчи «Спартака»], и бросается в глаза, когда ждешь от команды что‑то после хорошей игры, а видишь абсолютно другой заряд», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2024 11:03
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vvv123
    1712218640
    Черчесов: матч не досмотрел но выводы сделал!
    Ответить
    TIMOTHY
    1712220087
    Что тут можно ждать от дворовой команды!?))
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    mamba9090909
    1712221876
    Если бы Соболев не скинул мяч рукой, "незаметно" для судьи, под ноги Угальде, то никакого гола от Спартака не было бы.
    Ответить
    Сергей-Иванов-google
    1712237992
    Будто понимает что то в футболе.проспись сосетин
    Ответить
    Влад-Васильев-yandex
    1712249684
    У педров появился ещё один Педро. Закономерно...
    Ответить
    Егор-Крид-vkontakte
    1712271683
    Лунный календарь говорит что пора менять Абаскаля
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