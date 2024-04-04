Черчесов прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов поделился впечатлением от кубкового матча «Спартак» – «Зенит» (1:2).

«Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.

Дубль у «Зенита» оформил Педро.

Ответный матч – 17 апреля.

«Первый тайм я смотрел на стадионе. Еще на стадионе я сказал, что что‑то должно произойти, чтобы «Зенит» проснулся. Было видно, что они по той или иной причине играли безынициативно. Они позволяли «Спартаку» и прессинговать, и атаковать. И вот, как только пропустили гол, «Зенит» начал потихоньку превращаться в тот «Зенит», который мы знаем. Во втором тайме я увидел только пять минут, врать не буду.

Если команда хочет быть наверху, то надо играть стабильно. Сейчас я смотрю несколько месяцев воочию [матчи «Спартака»], и бросается в глаза, когда ждешь от команды что‑то после хорошей игры, а видишь абсолютно другой заряд», – сказал Черчесов.