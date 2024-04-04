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    • «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 4 апреля

    «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 4 апреля

    В четверг, 4 апреля, лондонский «Челси» дома сыграет с «Манчестером Юнайтед». Команды сыграют друг с другом в матче 31 тура АПЛ. Матч начнется в 22:15 по Москве.

    «Челси»

    Команда занимает 12 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 40 очков, 11 побед, 7 ничьих и 10 поражений. «Челси» забил 49 голов и пропустил 47 мячей. В последних пяти матчах команда выиграла 3 встречи и дважды сыграла вничью.

    «Манчестер Юнайтед»

    Команда идет на шестом месте с 48 очками. «Манчестер Юнайтед» забил и пропустил по 40 голов, команда выиграла 15 встреч, трижды сыграла вничью и потерпела 11 поражений. В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и проиграла.

    Прогноз на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Манчестер Юнайтед», еще одна игра окончилась ничьей. В предстоящем поединке сделаем выбор в пользу лондонского «Челси» – команда демонстрирует неплохую игровую форму (1.96).

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2024 09:58
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