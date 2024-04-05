Почеттино прокомментировал победу над «МЮ» со счетом 4:3: «Я не клоун»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий после матча с «Манчестер Юнайтед».

Лондонская команда выиграла со счетом 4:3, уступая до 100-й минуты.

«Страсть – это не значит быть сумасшедшим парнем, совершающим глупости на бровке. Я не такой. Команда должна показывать страсть, когда 11 игроков на поле бегают, отчаянно пытаясь забрать мяч и забить.

Думаю, это именно та страсть, которую должны видеть наши болельщики. Мне нужно быть терпеливым, спокойным и аналитичным, чтобы сосредоточиться на игре. В конце матча, конечно, можно проявить страсть, что я и сделал. Это не цирк, где на боковой линии нужен клоун. У нас одна из самых молодых команд в Европе. Нужно быть спокойным во всем, что говоришь игрокам, пытаясь помочь.

Я не клоун, я главный тренер. Если кому-то нужен клоун, найдите его», – сказал Почеттино.