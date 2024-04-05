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    • Почеттино прокомментировал победу над «МЮ» со счетом 4:3: «Я не клоун»

    Почеттино прокомментировал победу над «МЮ» со счетом 4:3: «Я не клоун»

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий после матча с «Манчестер Юнайтед».

    Лондонская команда выиграла со счетом 4:3, уступая до 100-й минуты.

    «Страсть – это не значит быть сумасшедшим парнем, совершающим глупости на бровке. Я не такой. Команда должна показывать страсть, когда 11 игроков на поле бегают, отчаянно пытаясь забрать мяч и забить.

    Думаю, это именно та страсть, которую должны видеть наши болельщики. Мне нужно быть терпеливым, спокойным и аналитичным, чтобы сосредоточиться на игре. В конце матча, конечно, можно проявить страсть, что я и сделал. Это не цирк, где на боковой линии нужен клоун. У нас одна из самых молодых команд в Европе. Нужно быть спокойным во всем, что говоришь игрокам, пытаясь помочь.

    Я не клоун, я главный тренер. Если кому-то нужен клоун, найдите его», – сказал Почеттино.

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    Источник: The Evening Standard

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    05.04.2024 11:51
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    Комментарии (1)
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    Not angry fan
    1712338797
    Во разошёлся! Скромнее надо быть. Куда бы он засунул свою страсть, если бы судья не подарил, минимум, один пенал (а то и оба), дал бы пенал в их ворота, дал бы красную, плюс обидный рикошет от защитника с не берущейся для Андрюхи траекторией. Повезло чувакам офигетительно, вот и весь сказ!
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