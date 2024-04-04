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    «Зачем это издевательство?»: Быстров – о «Спартаке»

    Бывший спартаковец Владимир Быстров недоволен ситуацией в клубе.

    «Мне интересно, сколько они – руководство «Спартака» – могут обманывать нас? Видно, что у «Спартака» ничего нет. Даже если здраво размышлять – смысл такого тренера, который не может за такой период времени сделать хоть что‑то? Внятно сказать, чего хочет добиться.

    Руководство опять молчит. Если даете ему доработать, так и скажите, пускай работает. Может, еще какая‑то цель стоит. Нет. Зачем тогда мучать всех? Объявите, что мы берем Станислава Саламовича Черчесова. Работай, строй команду на будущее. Зачем это издевательство? Понятно, что Гильермо Абаскаля не будет в «Спартаке», – сказал Быстров.

    • У Абаскаля еще год контракта.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Следующий соперник – «Динамо» (7 апреля).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2024 09:49
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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1712214841
    Чудило болтун, иди работать к Саламычу на его форелевую ферму.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712215955
    Спартак обожают агенты. Впаривают любой неликвид, а свинарня всё схавает. гыгыгы
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    Cleaner
    1712216240
    Цель Спартака - ВЕСЕЛИТЬ болельщиков всей страны!!!...)))
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    Алексей З
    1712218880
    Ну всем ( кроме Вовы) понятно , что до лета Абаскаль остаётся в команде. Это было известно и до игры с Зенитом , почему должно измениться после ? Спартак борется за 3-ку в чемпионате и за Кубок , ну что непонятно ? Игра команды ? Уровень игроков не позволяет играть лучше , тем более когда выбыл лидер и лучший игрок Промес. Трансферный рынок закрыт , ну и что слюнями брызгать? Брать тренера временщика на 2 месяца, это предлагает Вовочка ? Смысл. Если летом с Абаскалем простятся ( очень надеюсь ), то и трансферы будут под нового тренера, что логично. Быстрику надо успокоится и свой неуёмный азарт перевести на Локо , например , где Галактионов ни чуть не лучше работает и уже вылетел из Кубка.
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    TIMOTHY
    1712220360
    Опять траты на тренера и новых футболистов))
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    mutabor0992
    1712225124
    Вова,ты не рви глотку,а лучше выпей водки!Тем более что есть с кем.Или Буланов и недомерок с тобой больше не пьют?
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