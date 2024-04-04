«Зачем это издевательство?»: Быстров – о «Спартаке»

Бывший спартаковец Владимир Быстров недоволен ситуацией в клубе.

«Мне интересно, сколько они – руководство «Спартака» – могут обманывать нас? Видно, что у «Спартака» ничего нет. Даже если здраво размышлять – смысл такого тренера, который не может за такой период времени сделать хоть что‑то? Внятно сказать, чего хочет добиться.

Руководство опять молчит. Если даете ему доработать, так и скажите, пускай работает. Может, еще какая‑то цель стоит. Нет. Зачем тогда мучать всех? Объявите, что мы берем Станислава Саламовича Черчесова. Работай, строй команду на будущее. Зачем это издевательство? Понятно, что Гильермо Абаскаля не будет в «Спартаке», – сказал Быстров.