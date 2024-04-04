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    В «Спартаке» ответили, доверяют ли Абаскалю

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о доверии главному тренеру Гильермо Абаскалю.

    «Есть ли доверие к тренеру? Думаю, что некорректно на данный момент отвечать про это. Абаскаль – тренер «Спартака». Если вы спросите, довольны ли мы местом в таблице, которое мы занимаем и результатами игр в весенней части, очевидно, мы не может быть довольны. И команда не довольна. Вижу, насколько злятся игроки и хотят изменить ситуацию. Гильермо руководит командой и будет пытаться исправить ситуацию.

    Будет ли он руководить командой, как минимум, до конца сезона? Думаю, мы увидим это по ходу сезона», – сказал Малышев.

    • Абаскаль в команде почти 2 года.
    • Контракт действует еще год.
    • Впереди у «Спартака» матч РПЛ против «Динамо» (7 апреля).

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    04.04.2024 09:18
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    Комментарии (7)
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    andr45
    1712214631
    Этим интервью МАЛЫШЕВ еще раз подтвердил, что он СЛИЗНЯК) Вместо того, чтобы резко оборвать этого юного шелкопера, заявив, что не его это дело обсуждать судьбу тренера и подонка Джикии, он пустился в туманные объяснения) А Джикия пусть подыскивает себе клуб в Медиалиге, потому как даже в ФНЛ его не возьмут)
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    subbotaspartak
    1712214744
    А какой флаг СССР? Красный...
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    NewLife
    1712215144
    Лучше бы отказался отвечать, чем выдавать эту шнягу, не уважая болельщиков.
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    k611
    1712216495
    Не стоит всех собак вешать на тренера. У самих игроков рыльце в пушку.
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