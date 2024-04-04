В «Спартаке» ответили, доверяют ли Абаскалю

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о доверии главному тренеру Гильермо Абаскалю.

«Есть ли доверие к тренеру? Думаю, что некорректно на данный момент отвечать про это. Абаскаль – тренер «Спартака». Если вы спросите, довольны ли мы местом в таблице, которое мы занимаем и результатами игр в весенней части, очевидно, мы не может быть довольны. И команда не довольна. Вижу, насколько злятся игроки и хотят изменить ситуацию. Гильермо руководит командой и будет пытаться исправить ситуацию.

Будет ли он руководить командой, как минимум, до конца сезона? Думаю, мы увидим это по ходу сезона», – сказал Малышев.