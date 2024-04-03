Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после кубкового поражения от «Зенита» (1:2).

«Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.

Дубль у «Зенита» оформил Педро.

Ответный матч – 17 апреля.

«К сожалению, не смогли развить преимущество, созданное в первом тайме. Матч разбился на две разных части, два тайма. Мы не можем позволять себе проводить такие разные отрезки.

В первом тайме мы доминировали и с мячом, и в фазе без мяча. За это аплодирую своим ребятам. Но, к сожалению, во втором тайме мы не показали игру уровня «Спартака». Настраиваемся на ответный матч», – сказал испанец.