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    • Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после кубкового поражения от «Зенита» (1:2).

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

    «К сожалению, не смогли развить преимущество, созданное в первом тайме. Матч разбился на две разных части, два тайма. Мы не можем позволять себе проводить такие разные отрезки.

    В первом тайме мы доминировали и с мячом, и в фазе без мяча. За это аплодирую своим ребятам. Но, к сожалению, во втором тайме мы не показали игру уровня «Спартака». Настраиваемся на ответный матч», – сказал испанец.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2024 23:12
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    Комментарии (16)
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    Alex396
    1712175487
    Ржу, не могу!!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712175550
    Просто у Зенита такое бывает, что он забывает выйти на игру. И в это время прёт у соперника. Но когда он берётся за дело, то класс сразу проявляется. Гыгыгы
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712175580
    А шо ссаной тряпкой физрука ещё не провожают?
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    DVOK68
    1712175613
    Поучись порядочности у Галактионова.Проиграл игру,хочет пойти уволиться.Хотя что говорю я...порядочности не учатся,она или есть или её нет.
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    DOCTOR PENALTY
    1712175896
    На "чемодан-вокзал-Мадрид" настраивайся, а не на ответный матч, клоун.
    Ответить
    JIEGEHDA
    1712175946
    В первом тайме мы были лучше , а во втором Зенит выпустил основу Прокомментировал исход встречи Абскакаль
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    Cleaner
    1712176396
    На какие ДВА ТАЙМА игра разбилась? Абаскаль, ты о чем? Кроме первых 15-ти минут бега у Спартака не было НИЧЕГО!
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    subbotaspartak
    1712202616
    во втором тайме мы не показали игру уровня «Спартака»... и тренерскую работу..
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    mahan
    1712210824
    Когда уже выгонят этого клоуна.
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    vvv123
    1712214614
    Тупой козел! Даже читать противно!
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