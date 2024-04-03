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    Комличенко: «Я провалил сезон»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко недоволен своим сезоном.

    «Я пока не первый выбор Валерия Карпина. Это логично, учитывая мою травму, полтора месяца не было. Егор играл, не давал в себе усомниться.

    Как оцениваю свой сезон? Пока очень неудовлетворительно. Провалил на данный момент, но впереди девять туров, есть время, чтобы забить. Сколько голов хотелось бы забить к концу сезона? Надо сначала играть в составе. А потом говорить. Не могу загадывать. Надо забить один – и попрeт, надеюсь. Если будет семь-восемь голов по итогу, то нормально», – сказал воспитанник «Краснодара».

    • У форварда в сезоне 20 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
    • Контракт до 2026 года.
    • Игрок стоит 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.04.2024 20:57
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    Комментарии (2)
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    MaxRnD
    1712204967
    Жрать меньше надо, ибо как бы вас Валера не дрючил за калории, всё равно умудряетесь втихушку ряху отъесть
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    zarsm
    1712241758
    При всем уважении, после того как соперники прохавали его игру и перестали бить по ногам в штрафной, пользы от него практически не было. Голенков сейчас на три головы выше.
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