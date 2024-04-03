Комличенко: «Я провалил сезон»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко недоволен своим сезоном.

«Я пока не первый выбор Валерия Карпина. Это логично, учитывая мою травму, полтора месяца не было. Егор играл, не давал в себе усомниться.

Как оцениваю свой сезон? Пока очень неудовлетворительно. Провалил на данный момент, но впереди девять туров, есть время, чтобы забить. Сколько голов хотелось бы забить к концу сезона? Надо сначала играть в составе. А потом говорить. Не могу загадывать. Надо забить один – и попрeт, надеюсь. Если будет семь-восемь голов по итогу, то нормально», – сказал воспитанник «Краснодара».