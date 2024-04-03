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    • «Енисей» поучаствовал в благотворительной акции и приютил бездомного кота

    «Енисей» поучаствовал в благотворительной акции и приютил бездомного кота

    «Енисей» провел совместную акцию с приютом для кошек «Золотое сердце».

    Клуб объявил о заключении контракта с бездомным котом Левой Енисеевым в рамках благотворительной акции «В каждой кошке живет лев».

    «У Левы есть лапки, что поможет ему забивать много голов, а также два комплекта формы, чтобы быть всегда рядом с клубом. Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого-то подписывает, то это только к высоким результатам», – говорится в сообщении клуба.

    • «Енисей» занимает 9-е место в Первой лиге с 33 очками после 24 матчей.
    • Клуб выступал в РПЛ в сезоне-2018/19.

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    Источник: страница ФК «Енисей» | Красноярск в соцсети VK

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    03.04.2024 19:55
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    Комментарии (2)
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    Plyash
    1712167262
    Богоугодное дело ребята делают - теперь братья младшие сытые и ухоженные будут.Браво!!! Чувствуется влияние Андрюхи Тихонова,Главного тренера Енисея и большого кошелюба.
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    DVOK68
    1712169006
    Верное деяние.Спасибо за Добро.
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