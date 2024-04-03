«Енисей» поучаствовал в благотворительной акции и приютил бездомного кота

«Енисей» провел совместную акцию с приютом для кошек «Золотое сердце».
Клуб объявил о заключении контракта с бездомным котом Левой Енисеевым в рамках благотворительной акции «В каждой кошке живет лев».
«У Левы есть лапки, что поможет ему забивать много голов, а также два комплекта формы, чтобы быть всегда рядом с клубом. Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого-то подписывает, то это только к высоким результатам», – говорится в сообщении клуба.
- «Енисей» занимает 9-е место в Первой лиге с 33 очками после 24 матчей.
- Клуб выступал в РПЛ в сезоне-2018/19.