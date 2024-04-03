«Енисей» поучаствовал в благотворительной акции и приютил бездомного кота

«Енисей» провел совместную акцию с приютом для кошек «Золотое сердце».

Клуб объявил о заключении контракта с бездомным котом Левой Енисеевым в рамках благотворительной акции «В каждой кошке живет лев».

«У Левы есть лапки, что поможет ему забивать много голов, а также два комплекта формы, чтобы быть всегда рядом с клубом. Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого-то подписывает, то это только к высоким результатам», – говорится в сообщении клуба.