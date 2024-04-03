Карпин сказал, что делать российским игрокам «Зенита», не попадающим в состав

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу ослабления лимита на легионеров и высказался об игроках, которые перестали проходить в основной состав «Зенита».

«Я даже не заметил, что лимит работает или не работает. Как все было, так и есть, грубо говоря. Естественно, в больших командах играет маленькое количество русских. Я считаю, что проблема не там. Окей, допустим, говорим о «Зените», там играет мало русских. Мостовой, Караваев и вратарь.

Но проблема не в том, что они мало играют, проблема в том, что все остальные сидят там. Уходите в другие команды. Не будут играть в «Зените», «Краснодаре», «Спартаке», будут в «Оренбурге», в «Ростове» и еще где-то. Просто у нас тогда будет сборная не из «Зенита», – сказал Карпин.