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    • Карпин сказал, что делать российским игрокам «Зенита», не попадающим в состав

    Карпин сказал, что делать российским игрокам «Зенита», не попадающим в состав

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу ослабления лимита на легионеров и высказался об игроках, которые перестали проходить в основной состав «Зенита».

    «Я даже не заметил, что лимит работает или не работает. Как все было, так и есть, грубо говоря. Естественно, в больших командах играет маленькое количество русских. Я считаю, что проблема не там. Окей, допустим, говорим о «Зените», там играет мало русских. Мостовой, Караваев и вратарь.

    Но проблема не в том, что они мало играют, проблема в том, что все остальные сидят там. Уходите в другие команды. Не будут играть в «Зените», «Краснодаре», «Спартаке», будут в «Оренбурге», в «Ростове» и еще где-то. Просто у нас тогда будет сборная не из «Зенита», – сказал Карпин.

    • В настоящее время в РПЛ действует лимит, предусматривающий 13 иностранных футболистов в заявке на сезон.
    • Одновременно находиться на поле могут не более 8 легионеров.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    03.04.2024 18:46
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    Комментарии (18)
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    TIMOTHY
    1712159911
    Ага) а сижу а денежки идут)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712160097
    Без сопливых как нибудь разберутся чемпионы. Гыгыгы
    Ответить
    alex1951
    1712160969
    Как всегда ,не в бровь ,а в глаз.... Земеля ,Ростов-папа ,а хто Питер ? Город револьюционный славы ? Убери от них метан и все : Кончитто...Так ,что П.е.р. дите больше и накапливайте ,а то хана наступает))))
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    Алексей З
    1712161206
    Логично, но деньги никто не отменял, многие из-за них и сидят на лавке.
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    Suvorov71
    1712161761
    Отмените все и пусть играют в богатых командых смазные, а те кто не попадает правильно сказано, играйте в командах где нет такого бабла, хотя для помойки из питера и так хорошо, оформят паспорта, как и сделано и все, пора всем самазным в питере выдать российские паспорта
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    El_Chori
    1712163905
    Все правильно говорит! Карпин - мужик!
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    Spirit_78
    1712164281
    Сборная сейчас существует для того, чтобы чиновники поддерживали иллюзию возможности скорого возвращения на международные турниры. Ну и, конечно же, для распила средств. В РФС много "уважаемых людей", которые сидят и изображают кипучую деятельность. Даже если когда-то сборная вернётся на турниры, то выступать она будет под белым флагом. Вряд ли западная шайка перестанет куражиться над нашей страной, им понравилось.
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