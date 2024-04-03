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    • Карпин назвал причину, по которой он хотел уйти из «Ростова»

    Карпин назвал причину, по которой он хотел уйти из «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что мог уйти из клуба. По его словам, у него были недопонимания с футболистами.

    – На вопрос о том, было ли ощущение осенью, что Карпин может уйти из «Ростова», Глебов сказал: «Скорее да, чем нет». У вас действительно были такие мысли?

    – Где-то проскакивали в голове, да. Я переживал не из-за результата, а потому что люди меня не слышали. Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу.

    – В чем это проявлялось?

    – Во всем. Игровая дисциплина, отрабатывать вперед, отрабатывать назад, много чего. То, что вы сейчас видите – три игры последние, вы что отмечаете?

    – Сумасшедшую дисциплину.

    – Вот этого ничего не было, это меня больше всего и бесило.

    – У вас мелькали мысли, что возможно футболисты «Ростова» больше вас не понимают?

    – Понимают, но не слышат.

    – Вы обсуждали это с руководством?

    – Что значит обсуждали…

    – Подходили к Арташесу Арутюнянцу или Алексею Рыскину и говорили: «Может, мне надо опять взять паузу?»

    – Вот так, как вы сказали, – нет. Но у нас дружеские отношения: естественно, после какой-то игры сидели за столом, выпивали пиво и обсуждали.

    – Что они в этот момент говорили?

    – Честно? «Да мы лучше всю команду поменяем»

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    03.04.2024 14:26
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ЗаЖиМ
    1712147702
    Сколько история знает событий, когда и после ухода тренера команда даёт плюсы...
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    VPERDIV SPARTAK
    1712155433
    Валера лучший в Ростове и это факт
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    subbotaspartak
    1712160324
    Набивай руку, Валерик, ногу давно набил
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    Zoge
    1712219164
    Валера научи ребят думать больше,а не тупо головой долбить !
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