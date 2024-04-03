Карпин высказался о возможности поработать в «Спартаке»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сказал, что у него нет мечты работать в «Спартаке».
– Каждый раз, когда что-то шатается под Абаскалем, вас записывают в претенденты на его место. «Спартак» ни разу с вами не связывался?
– Нет.
– У вас есть мечта, связанная со «Спартаком»?
– Да нет.
– Никакого желания, мечты поработать в «Спартаке» еще раз нет?
– Мечты? Я уже работал там. Мечта – это когда мечтаешь о чем-то, чего не достиг и не достигал никогда. Я уже там был.
– Цель?
– На данный момент – тренировать «Ростов» и сборную.
– Мечта?
– Спокойно закончить чемпионат.
- После 21 матча текущего сезона РПЛ «Ростов» занимает 9-е место с 30 очками.
- Отставание от идущего на третьем месте «Динамо» составляет 8 очков.
- Карпин был главным тренером «Спартака» с апреля 2009-го по май 2012 года и с ноября 2012-го по март 2014 года.