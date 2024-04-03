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    Карпин высказался о возможности поработать в «Спартаке»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сказал, что у него нет мечты работать в «Спартаке».

    – Каждый раз, когда что-то шатается под Абаскалем, вас записывают в претенденты на его место. «Спартак» ни разу с вами не связывался?

    – Нет.

    – У вас есть мечта, связанная со «Спартаком»?

    – Да нет.

    – Никакого желания, мечты поработать в «Спартаке» еще раз нет?

    – Мечты? Я уже работал там. Мечта – это когда мечтаешь о чем-то, чего не достиг и не достигал никогда. Я уже там был.

    – Цель?

    – На данный момент – тренировать «Ростов» и сборную.

    – Мечта?

    – Спокойно закончить чемпионат.

    • После 21 матча текущего сезона РПЛ «Ростов» занимает 9-е место с 30 очками.
    • Отставание от идущего на третьем месте «Динамо» составляет 8 очков.
    • Карпин был главным тренером «Спартака» с апреля 2009-го по май 2012 года и с ноября 2012-го по март 2014 года.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    03.04.2024 12:06
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    Комментарии (29)
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    NewLife
    1712140285
    То Глебова суют, то Карпина. Уймитесь наконец, пишите о блекло-радужных.
    Ответить
    slavа0508
    1712140561
    Валере сейчас надо думать . как сохранить заданный темп . и подняться повыше в таблице ...Ростов достоин все таки более высокого места . футбольный город ....
    Ответить
    Волжанин064
    1712140902
    Вот сезон кончится . тогда и задавайте такие вопросы.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712142500
    Он в свинарне уже замарался и обляпался , больше не хочет. Гыгыгы
    Ответить
    alex1951
    1712142775
    Валерыч ,мужик с яйцами......Ему все нипочем. Много добился. Меня аж распирает.... Простой мальчик из нефутбольной страны ,дорос до гл. тренера большой страны ,ребята ,это очень что то! Жаль ,только,что ,,тренируется на кошечках,, (Операция ,,Ы,,) всякие азиаты и прочая керня....
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    Волжанин064
    1712143954
    Оле . оле .оле . Валера чемпион !
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    ЯНикПоменял
    1712144853
    Помним как Валеру в бытность Спартака болельщики после проигрышей звали морду бить ему. Валера иди сюда кричали.))))))))))))
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    alefreddy
    1712149843
    кучерявый в свое время отцепил Эмери (тренеришку) из команды.А сейчас где один и где второй
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    Ziklop
    1712150497
    мечта Карпина : стабильный доход спокойная жизнь! зачем ему напряг и вынос мозга в Спартаке. первым не будешь сожрут!
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    ФК Пупсик
    1712161750
    Пудель стал мудрей, и плюется от ромбика!!!
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