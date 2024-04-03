Карпин высказался о возможности поработать в «Спартаке»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сказал, что у него нет мечты работать в «Спартаке».

– Каждый раз, когда что-то шатается под Абаскалем, вас записывают в претенденты на его место. «Спартак» ни разу с вами не связывался?

– Нет.

– У вас есть мечта, связанная со «Спартаком»?

– Да нет.

– Никакого желания, мечты поработать в «Спартаке» еще раз нет?

– Мечты? Я уже работал там. Мечта – это когда мечтаешь о чем-то, чего не достиг и не достигал никогда. Я уже там был.

– Цель?

– На данный момент – тренировать «Ростов» и сборную.

– Мечта?

– Спокойно закончить чемпионат.