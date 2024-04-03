Карпин отреагировал на информацию о продлении контракта с РФС

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что РФС предложит ему новый двухлетний контракт, по которому он продолжит работу в национальной команде.
– В сборной еще неизвестно, остаюсь я или нет, а с «Ростовом» у меня контракт.
– Пишут, что РФС вам предложит двухлетний контракт?
– Спросите у тех, кто пишет. Я что могу сказать?
- Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.