Карпин отреагировал на информацию о продлении контракта с РФС

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что РФС предложит ему новый двухлетний контракт, по которому он продолжит работу в национальной команде.

– В сборной еще неизвестно, остаюсь я или нет, а с «Ростовом» у меня контракт.

– Пишут, что РФС вам предложит двухлетний контракт?

– Спросите у тех, кто пишет. Я что могу сказать?