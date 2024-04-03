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    • Карпин отреагировал на информацию о продлении контракта с РФС

    Карпин отреагировал на информацию о продлении контракта с РФС

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что РФС предложит ему новый двухлетний контракт, по которому он продолжит работу в национальной команде.

    – В сборной еще неизвестно, остаюсь я или нет, а с «Ростовом» у меня контракт.

    – Пишут, что РФС вам предложит двухлетний контракт?

    – Спросите у тех, кто пишет. Я что могу сказать?

    • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    03.04.2024 11:32
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    Комментарии (1)
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    alex1951
    1712143306
    Ответил в стиле Карпина.....И он ,конечно ,не Лобановский ,чтоб усидеть на 2х стульях, игроки должны быть на уровне ,что были Лобы. Динамо Киев - оно же сборная ,за исключением Дасаева и пару спартачей.....
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