Названы условия для отставки Абаскаля по ходу сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть уволен в случае неудачи во встречах 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом». По данным «Евро-Футбол.Ру», испанского специалиста могут отправить в отставку, если команда не покажет хорошую игру и уступит по сумме двух матчей принципиальному сопернику.

Первая игра в Москве пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.

Ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.

Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.

Срок действующего контракта Абаскаля с красно-белыми истекает летом 2025 года.