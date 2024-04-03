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    Названы условия для отставки Абаскаля по ходу сезона

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть уволен в случае неудачи во встречах 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом». По данным «Евро-Футбол.Ру», испанского специалиста могут отправить в отставку, если команда не покажет хорошую игру и уступит по сумме двух матчей принципиальному сопернику.

    • Первая игра в Москве пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
    • Ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля.
    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
    • Срок действующего контракта Абаскаля с красно-белыми истекает летом 2025 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    03.04.2024 11:19
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    Комментарии (24)
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    Волжанин064
    1712134142
    Давайте парни бейся за Абаскаля !!!Верим Гильермо !!!!
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    MazaiNN
    1712134600
    Черчесов уже рубашку гладит. Чемоданы собирает. Купе до Москвы заказывает.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1712135299
    Гнать на *уй без всяких условий., чем быстрее тем лучше, больше времени для нового тренера ознакомиться с командой и навести в ней порядок.
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    DVOK68
    1712137174
    Хрень а не условия,и не два и не полтора) Что вылетим в путь регионов от зени-шансов намного больше чем по итогам двух игр вылетит зеня от нас.Если,я говорю ЕСЛИ выходим в финал пути РПЛ,то что,Абаскаля оставлять будут???)Что за ересь?)Неужель не понятно что абаскалевские горки будут повторяться снова и снова?Что за победой(допустим)над Зенитом или ЦСКА неминуемо последуют поражения от Факела и Урала?Кому ЭТО ещё не ясно?
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    vvv123
    1712138633
    Можно сразу увольнять, не дожидаясь матчей с Зенитом!
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    Волжанин064
    1712141473
    К чёрту . к чёрту этого Абаскаля . не каких условий к чёрту .
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    Mariner
    1712142472
    Потом будут заголовки "Зенит уволил тренера Спартака" )))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712142673
    Пусть остаётся. Стране никогда не надоест смотреть этот цирк в свинарне. Гыгыгы
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    Алексей З
    1712147495
    Голимое враньё. За что увольнять если никто не вылетает и сохраняется шанс выиграть кубок. Дебилы из источника , вы хоть регламент изучите.
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    alefreddy
    1712149562
    ничего не произойдет это вброс
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