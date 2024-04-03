Личка прокомментировал готовность «Динамо» побороться за два трофея

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что у его команды есть возможность пройти весенний отрезок сезона на высоком уровне физической подготовки.

«Уверен в этом. Я говорю своим игрокам – весной у нас всего 12 туров чемпионата, плюс 5-7 матчей в Кубке. Всего 17-18 игр. Это не много. Физически реально пройти такой отрезок на высоком уровне. Футболисты должны понимать это. И ничего не бояться», – сказал Личка.