Личка прокомментировал готовность «Динамо» побороться за два трофея

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что у его команды есть возможность пройти весенний отрезок сезона на высоком уровне физической подготовки.
«Уверен в этом. Я говорю своим игрокам – весной у нас всего 12 туров чемпионата, плюс 5-7 матчей в Кубке. Всего 17-18 игр. Это не много. Физически реально пройти такой отрезок на высоком уровне. Футболисты должны понимать это. И ничего не бояться», – сказал Личка.
- «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 38 очками после 21 игры. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.
- В Кубке России бело-голубые прошли в первый этап 1/2 финала Пути регионов.