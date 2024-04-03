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    • Личка прокомментировал готовность «Динамо» побороться за два трофея

    Личка прокомментировал готовность «Динамо» побороться за два трофея

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что у его команды есть возможность пройти весенний отрезок сезона на высоком уровне физической подготовки.

    «Уверен в этом. Я говорю своим игрокам – весной у нас всего 12 туров чемпионата, плюс 5-7 матчей в Кубке. Всего 17-18 игр. Это не много. Физически реально пройти такой отрезок на высоком уровне. Футболисты должны понимать это. И ничего не бояться», – сказал Личка.

    • «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 38 очками после 21 игры. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.
    • В Кубке России бело-голубые прошли в первый этап 1/2 финала Пути регионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2024 11:11
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    Комментарии (2)
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    Ziklop
    1712133141
    у Динамо хорошая лавка с запасными, игра не становится хуже. костоломы правда все!
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    neim
    1712238297
    Что-то по кубковой игре с Хабаровском этого не видно было. За двумя зайцами погонишься, козлёночком станешь.
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