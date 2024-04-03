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    • Личка — об участии «Динамо» в чемпионской гонке: «Футбольный бог дал нам второй шанс»

    Личка — об участии «Динамо» в чемпионской гонке: «Футбольный бог дал нам второй шанс»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что команда может выиграть звание чемпиона России.

    «Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам ещe играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул.

    На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки», – сказал Личка.

    • После 21 матча в РПЛ «Динамо» занимает третье место с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (41 очко). На втором месте расположился «Краснодар» (40 очков).
    • «Динамо» 11 раз выигрывало чемпионат СССР, в последний раз – в сезоне-1976 (весна).
    • В чемпионатах России лучшим результатом команды было 2-е место в 1994 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2024 09:58
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1712129341
    Теперь понятно, кто с Абаскалем бухает. Походу у мясных и полицаев один ЛГБТ Джа Бог.
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    Cleaner
    1712130851
    И так у Динамо УЖЕ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ!!!...)))
    Ответить
    neim
    1712142251
    Кончай под Абаскаля косить, козлёночком станешь ))).
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