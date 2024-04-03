Личка — об участии «Динамо» в чемпионской гонке: «Футбольный бог дал нам второй шанс»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что команда может выиграть звание чемпиона России.

«Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам ещe играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул.

На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки», – сказал Личка.