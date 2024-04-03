Мостовой оценил уровень Головина для игры за «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что хавбек «Монако» Александр Головин мог бы играть в стартовом составе «ПСЖ»

«Прогресс Головина связан с его возрастном. Сейчас он уже где-то действует на опыте, избегая лишних действий на поле, брака. 27 лет – идеальный возраст для полузащитника. Тем более, что Саша уже давно играет во Франции и привык ко всему.

Смог бы Головин усилить «ПСЖ»? Думаю, по уровню игры Саша проходил бы в старт «ПСЖ», но слабо верится в такой переход», – сказал Мостовой.