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    Мостовой оценил уровень Головина для игры за «ПСЖ»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что хавбек «Монако» Александр Головин мог бы играть в стартовом составе «ПСЖ»

    «Прогресс Головина связан с его возрастном. Сейчас он уже где-то действует на опыте, избегая лишних действий на поле, брака. 27 лет – идеальный возраст для полузащитника. Тем более, что Саша уже давно играет во Франции и привык ко всему.

    Смог бы Головин усилить «ПСЖ»? Думаю, по уровню игры Саша проходил бы в старт «ПСЖ», но слабо верится в такой переход», – сказал Мостовой.

    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне россиянин провел за клуб 26 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.04.2024 08:47
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    Комментарии (2)
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    vvv123
    1712125976
    Уровень Головина для игры за «ПСЖ» ниже плинтуса!
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