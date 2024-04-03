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    • Мор поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в матчах с «Зенитом» в Кубке России

    Мор поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в матчах с «Зенитом» в Кубке России

    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор перед матчем красно-белых с «Зенитом» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России отметил, что в случае вылета по сумме двух игр подопечным Гильермо Абаскаля могут попасться удобные команды в другой части сетки.

    «Я буду на стадионе, буду болеть за «Спартак». С одной стороны, «Спартаку» нужнее, потому что «Зенит» борется за чемпионство. И у «Зенита» еще будет домашняя игра в запасе.

    «Спартаку» после всех неудач, а в чемпионате все три матча после зимней паузы были без голов, конечно, надо себя проявлять. Надо ставить стартовый состав, надо стараться побеждать, показать хорошую игру, чтобы снять с Абаскаля давление.

    Но если «Спартак» по сумме двух матчей пройдет «Зенит», он с большой долей вероятности попадет на ЦСКА. И если «Спартак» проиграет ЦСКА, то вылетит. А если сейчас по сумме двух матчей проиграть «Зениту», то потом вылетаешь в «нижнюю» сетку и там «Спартаку» могут попасться удобные команды», – сказал Мор.

    • Игра в Москве пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
    • Ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2024 08:33
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    Комментарии (9)
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    Slavan52
    1712123781
    Короче, проще проиграть. Зашибись выводы
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    DVOK68
    1712123965
    "Удобные команды"могут попасться,ну-ну) Спартак скорее Зенит или ЦСКА обыграет,чем условный Урал или Ахмат.Доказано неоднократно,что как только играем с немосковскими командами-это тяжелющие матчи,в которых чаще влетаем!И наоборот-с Динамо или ЦСКА команда стряхивает с себя идиотизм абаскалевского руководства и играет на победу.Резко не прав Эдик.
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    mamba9090909
    1712126638
    Заранее готовит отговорку на проигрыш. Мол Спартак так и хотел, чтобы выйти на удобные команды, поскольку Зенит и ЦСКА им неудобны.))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712127233
    Какой бред придумали с этим кубком. Проигрываешь, а всё равно можешь кубок взять. Гыгыгы
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    ...уефан
    1712127409
    ...какая, нахрен, турнирная стратегия???... Всё оставшиеся игры на Кубок и в Чемпе, надо рассматривать, как отдельно стоящие...
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    СпорЦмен
    1712130048
    После весенних неудач срамтака, Зенит должен сделать ему контрольный выстрел. Добить сучку!
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    BarStep
    1712131564
    Во секта дает! Это же не просто «соломки подстелил», - это уже со своей периной приперся :)
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    ZAITZEFF2011
    1712165098
    Кто такой Мор? Как футболиста не знаю вообще. Тем более как эксперта по Спартаку в котором он играл всего 1 год. Пусть анализирует Сатурн или Луганскую Зарю.
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