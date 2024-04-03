Мор поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в матчах с «Зенитом» в Кубке России

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор перед матчем красно-белых с «Зенитом» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России отметил, что в случае вылета по сумме двух игр подопечным Гильермо Абаскаля могут попасться удобные команды в другой части сетки.

«Я буду на стадионе, буду болеть за «Спартак». С одной стороны, «Спартаку» нужнее, потому что «Зенит» борется за чемпионство. И у «Зенита» еще будет домашняя игра в запасе.

«Спартаку» после всех неудач, а в чемпионате все три матча после зимней паузы были без голов, конечно, надо себя проявлять. Надо ставить стартовый состав, надо стараться побеждать, показать хорошую игру, чтобы снять с Абаскаля давление.

Но если «Спартак» по сумме двух матчей пройдет «Зенит», он с большой долей вероятности попадет на ЦСКА. И если «Спартак» проиграет ЦСКА, то вылетит. А если сейчас по сумме двух матчей проиграть «Зениту», то потом вылетаешь в «нижнюю» сетку и там «Спартаку» могут попасться удобные команды», – сказал Мор.