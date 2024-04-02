Смородская сравнила Абаскаля с персонажем Гоголя: «Аферист какой‑то»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская усомнилась в профессиональном уровне Гильермо Абаскаля.

Она убеждена, что с таким тренером у «Спартака» нет шансов против «Зенита» в Фонбет Кубке России.

«Ожидаю в этом матче победы «Зенита». От «Спартака» же я не жду абсолютно ничего.

У него тренер, я бы сказала, будто аферист какой‑то. Он ничего не умеет, но продолжает что‑то из себя изображать.

Он мне напоминает персонажа «Ревизора» Гоголя – Хлестакова. Вот и Абаскаль, как Хлестаков. Он все время руками машет, что‑то говорит, но ощущение, что ничего не знает и не умеет», – сказала Смородская.