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    • Смородская сравнила Абаскаля с персонажем Гоголя: «Аферист какой‑то»

    Смородская сравнила Абаскаля с персонажем Гоголя: «Аферист какой‑то»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская усомнилась в профессиональном уровне Гильермо Абаскаля.

    Она убеждена, что с таким тренером у «Спартака» нет шансов против «Зенита» в Фонбет Кубке России.

    «Ожидаю в этом матче победы «Зенита». От «Спартака» же я не жду абсолютно ничего.

    У него тренер, я бы сказала, будто аферист какой‑то. Он ничего не умеет, но продолжает что‑то из себя изображать.

    Он мне напоминает персонажа «Ревизора» Гоголя – Хлестакова. Вот и Абаскаль, как Хлестаков. Он все время руками машет, что‑то говорит, но ощущение, что ничего не знает и не умеет», – сказала Смородская.

    • «Спартак» примет «Зенит» 3 апреля в 20:30 мск.
    • Ответная встреча состоится через 2 недели в Санкт-Петербурге.
    • В другой полуфинальной паре сыграют ЦСКА и «Балтика».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2024 22:44
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1712088574
    И мы большинство так думаем и даже не многие сектанты тоже
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    Cleaner
    1712088822
    Смородская, АФЕРИСТ АФЕРИСТА издалека видит!!!...)))
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    Алексей З
    1712113774
    Мадам , а вы кто ? Будучи презиком Локо , подтянули зять к работе с трансферами и дербанили бюджет РЖД. Аферюги , пробу ставить не куда. Абаскаль слабенький тренер , но уж точно не хуже того же Галактионова, но почему то вас на Спартак тянет.
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