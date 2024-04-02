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    Овчинников объяснил, почему Акинфеев не станет тренером

    Начальник подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников считает, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не будет тренировать после завершения игровой карьеры.

    – Вы как-то сказали: «Вратари – самые интеллектуальные люди». Сейчас кроме шуток – правда так считаете? Вратарям проще становиться тренерами, чем полевым игрокам?

    – Хорошим вратарям – да. Вратарь – проводник идей тренера на поле. Человек, который обязан и понимать свое амплуа, и подсказывать полевым, регулировать игру, анализировать соперника.

    Ты неосознанно уже на поле принимаешь тренерские решения. Так формируется тренерское мировоззрение.

    Кроме того, вратари более рассудительны, спокойны. Вратарь обязан видеть на три-четыре хода вперед. Но 90% вратарей не хотят становиться тренерами.

    – Почему?

    – Карьера вратаря – огромный стресс. Я последние пять лет карьеры представлял день, когда мне не надо будет ехать на тренировку и игры. Я не хотел нервничать, не хотел готовиться к матчам.

    Ты можешь играть неплохо, но никто же не знает, как это тебе дается. А тут ты только закончил – и тренер. Еще один стресс.

    – То есть Акинфеева не ждать в вашей Академии?

    – Игоря? Тренером он не будет, он сам так говорит. Думаю, он станет большим функционером в футболе. Он это заслужил, ему это, насколько я могу предположить, будет интересно.

    Нет, конечно, если он захочет, будет тренером. Но, думаю, до этого не дойдет.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    02.04.2024 21:38
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