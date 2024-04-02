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    • Адвокат оценил шансы Мамаева отсудить у бывшей жены 10+ миллионов рублей

    Адвокат оценил шансы Мамаева отсудить у бывшей жены 10+ миллионов рублей

    Адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на работе с медиаперсонами, высказался о претензиях экс-футболиста Павла Мамаева к бывшей жене Алане.

    «Ситуации, когда бывший супруг или чаще даже бывший парень требуют от своей бывшей жены или бывшей девушки денежные средства в виде взыскания неосновательного обогащения, происходят очень часто. Однако Верховный Суд уже высказывался на этот счет.

    Если по мнению истца предметом неосновательного обогащения выразились покупки, которые он приобретал в период брака для своей жены в силу личных отношений без оформления каких-то гражданских правовых договоров, то такие траты неосновательным обогащением не являются.

    При таких условиях шансов у Мамаева на положительный исход дела практически нет», – заявил Жорин.

    • Пара развелась в 2021 году.
    • У них есть общая дочь Алиса.
    • Павел и Алана были в браке с 2013 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.04.2024 21:21
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    Комментарии (8)
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    Ziklop
    1712084134
    жлобяра мамай!
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    СпорЦмен
    1712086399
    Я думаю, что мамай имеет ввиду, тот хайп который она сорвала с его фамилии.
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    TIMOTHY
    1712087338
    С чего вот мне непонятно такие бабки ей
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    Алексей З
    1712119054
    Одна помойка (рб спорт) всякую херню собирает , другая перепечатывает.
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