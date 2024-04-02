Адвокат оценил шансы Мамаева отсудить у бывшей жены 10+ миллионов рублей

Адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на работе с медиаперсонами, высказался о претензиях экс-футболиста Павла Мамаева к бывшей жене Алане.

«Ситуации, когда бывший супруг или чаще даже бывший парень требуют от своей бывшей жены или бывшей девушки денежные средства в виде взыскания неосновательного обогащения, происходят очень часто. Однако Верховный Суд уже высказывался на этот счет.

Если по мнению истца предметом неосновательного обогащения выразились покупки, которые он приобретал в период брака для своей жены в силу личных отношений без оформления каких-то гражданских правовых договоров, то такие траты неосновательным обогащением не являются.

При таких условиях шансов у Мамаева на положительный исход дела практически нет», – заявил Жорин.