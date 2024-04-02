Адвокат оценил шансы Мамаева отсудить у бывшей жены 10+ миллионов рублей

Адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на работе с медиаперсонами, высказался о претензиях экс-футболиста Павла Мамаева к бывшей жене Алане.
«Ситуации, когда бывший супруг или чаще даже бывший парень требуют от своей бывшей жены или бывшей девушки денежные средства в виде взыскания неосновательного обогащения, происходят очень часто. Однако Верховный Суд уже высказывался на этот счет.
Если по мнению истца предметом неосновательного обогащения выразились покупки, которые он приобретал в период брака для своей жены в силу личных отношений без оформления каких-то гражданских правовых договоров, то такие траты неосновательным обогащением не являются.
При таких условиях шансов у Мамаева на положительный исход дела практически нет», – заявил Жорин.
- Пара развелась в 2021 году.
- У них есть общая дочь Алиса.
- Павел и Алана были в браке с 2013 года.