Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Мамаев пытается отсудить крупную сумму у бывшей жены

    Экс-футболист сборной России Павел Мамаев хочет получить 10 миллионов рублей от бывшей жены Аланы.

    «Ко мне пришла досудебная претензия от Павла. Я даже не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения.

    Господин Мамаев считает, что во время брака я как-то неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги. Я уже просто не знаю, что сказать.

    Он требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Мамаев прикрепил все данные о денежных переводах и считает, что я неосновательно обогатилась», – написала Алана в соцсетях.

    • Пара развелась в 2021 году.
    • У них есть общая дочь Алиса.
    • Павел и Алана были в браке с 2013 года.

    Новости по теме
    Адвокат оценил шансы Мамаева отсудить у бывшей жены 10+ миллионов рублей 8
    В РФС сравнили имиджевый ущерб от дел Промеса и Кокорина с Мамаевым 8
    Кокорин и Мамаев вместе отметили день рождения Александра 18
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2024 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712075154
    Так оно и есть. Все бабы пиявки.
    Ответить
    TIMOTHY
    1712087415
    Такой даме и рубль жалко
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+