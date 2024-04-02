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    • Песьяков ответил, считает ли он себя лучшим вратарем РПЛ по игре ногами

    Песьяков ответил, считает ли он себя лучшим вратарем РПЛ по игре ногами

    Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о своих игровых качествах.

    «Не считаю себя лучшим вратарем в РПЛ по игре ногами, да и вообще в чем-либо. Я – достаточно приземленный человек. Поэтому не сужу в таком контексте. Иногда получается хорошо, иногда – плохо.

    Могу вспомнить с десяток матчей, когда моя игра ногами оставляла желать лучшего, и дело даже не в голевых ошибках.

    Сразу вспоминаю кубковую игру с «Краснодаром», где я допустил голевую ошибку, но если ее убрать, то игра ногами в том матче – топ», – заявил Песьяков.

    • 35-летний вратарь в «Ростове» с 2017 года.
    • В этом сезоне он пропустил 30 голов в 21 матче.
    • Контракт Песьякова с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: Sport24

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    02.04.2024 21:09
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1712087594
    Нормальный ты вратарь Сергей,не понимаю иногда болел которые тебя критикуют уж слишком
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