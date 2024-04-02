Песьяков ответил, считает ли он себя лучшим вратарем РПЛ по игре ногами

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о своих игровых качествах.

«Не считаю себя лучшим вратарем в РПЛ по игре ногами, да и вообще в чем-либо. Я – достаточно приземленный человек. Поэтому не сужу в таком контексте. Иногда получается хорошо, иногда – плохо.

Могу вспомнить с десяток матчей, когда моя игра ногами оставляла желать лучшего, и дело даже не в голевых ошибках.

Сразу вспоминаю кубковую игру с «Краснодаром», где я допустил голевую ошибку, но если ее убрать, то игра ногами в том матче – топ», – заявил Песьяков.