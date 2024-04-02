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    Экс-вратарь «Спартака»: «Мне уже немного жалко Абаскаля!»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о положении главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    «Не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля. Мне его уже немного жалко! К сожалению, негатив в его сторону заслуженный, потому что он не показывает нужные результаты.

    Ему много чего не хватает, чтобы «Спартак» выглядел, как команда-победитель. По-другому они выглядеть не могут. Вообще, работа в «Спартаке» сложна для любого тренера», – заявил Нигматуллин.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: Metaratings

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    02.04.2024 17:44
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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1712072890
    Ну так и есть, все накинулись на рыжего будто бы все остальные играют в футбол. Ни одного негатива ни в сторону Галактионова, ни в сторону Федотова тем более, а чувак от последней команды РПЛ отскакивает с треском.
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    Vratarь
    1712074056
    Это так всегда. Сначала того, кто виноват отп...ят помаленьку; потом он соплей поглотает, размажет по щекам, а потом, глядь, уже и злые взгляды потеплеют, и кто-то в мокрое плечо толканёт - не робей, мол, паря.
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