Экс-вратарь «Спартака»: «Мне уже немного жалко Абаскаля!»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о положении главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Не хочется в очередной раз быть хейтером Абаскаля. Мне его уже немного жалко! К сожалению, негатив в его сторону заслуженный, потому что он не показывает нужные результаты.

Ему много чего не хватает, чтобы «Спартак» выглядел, как команда-победитель. По-другому они выглядеть не могут. Вообще, работа в «Спартаке» сложна для любого тренера», – заявил Нигматуллин.