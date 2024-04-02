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    • Романцев прокомментировал безголевую серию «Спартака» в РПЛ

    Романцев прокомментировал безголевую серию «Спартака» в РПЛ

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о проблеме московской команды с результативностью.

    • После зимней паузы у спартаковцев 0 голов в 3 матчах РПЛ.
    • Они не забили «Зениту», «Факелу» и «Уралу».

    – После рестарта РПЛ «Спартак» не забил ни одного гола – связана ли эта серия с отсутствием Квинси Промеса?

    – Безусловно, Квинси был знаковой фигурой атаки нашей команды. Но не настолько, чтобы его отсутствием объяснять серию из трех матчей без голов.

    Понятно, что огорчить «Зенит» на его поле – дело непростое. Но уж «Факелу» дома можно и нужно забивать! Да и оборона «Урала» не из самых крепких в чемпионате.

    Это при том, что мы располагаем совсем неплохим нападением. Соболев, Бонгонда, Игнатьев, Угальде – форварды острые, заряженные на ворота, с голевым чутьем. Значит, дело здесь в чем-то другом. Скорее всего, в недостаточной поддержке атаки остальными линиями.

    Помню, как в мои тренерские времена наша атака держалась на плечах полузащиты. И зачастую, имея впереди лишь одного нападающего – Радченко, Юрана, Ширко или Робсона, – мы рвали соперников на части!

    Причем немало забитых мячей были на счету наших полузащитников – Цымбаларя, Титова, Тихонова, Баранова, Булатова. А как рвались вперед из обороны Онопко с Никифоровым! Так что атака – дело общее.

    Не собираюсь никому давать советы – каждый видит игру по-своему. А потому хочется надеяться, что голевой голод сменится очередями забитых мячей. Чего искренне и желаю нашим ребятам.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2024 15:50
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    Комментарии (9)
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    NewLife
    1712063885
    Прав на 100%.
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    k611
    1712064154
    Это да, напы люди зависимые. Нужны грамотные подносчики снарядов.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712064316
    Соболев, Бонгонда, Игнатьев, Угальде - полный неликвид, уровень низа пердива. Гыгыгы
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    ...уефан
    1712064423
    ... Олег Иванович заставил вспомнить, ещё незабытые времена и имена...
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    ЯНикПоменял
    1712065454
    Класс Спартака просто низ середины.
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    Цугундeр
    1712066372
    Жопу с пальцем.. самое мягкое сравнение .
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    Gazelvagen877
    1712070144
    Дайте порулить Легенде еще разок. Уговорите. И вы увидите, что бразильцы **** сядут на жопу!!!
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    Алексей З
    1712071736
    Цымбаларь, Титов , Тихонов - сейчас и одного такого в составе нет. Взять чемпионский сезон, где в центре феерили Фернандо ,Глушаков , тот же Промес и Самедов. Сейчас , какой состав , то место соответственное, ну и тренер без опыта . Всё логично !
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    WE ARE FOR PETER
    1712088965
    Ха-ха-ха
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