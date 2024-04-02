Романцев прокомментировал безголевую серию «Спартака» в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о проблеме московской команды с результативностью.

После зимней паузы у спартаковцев 0 голов в 3 матчах РПЛ.

Они не забили «Зениту», «Факелу» и «Уралу».

– После рестарта РПЛ «Спартак» не забил ни одного гола – связана ли эта серия с отсутствием Квинси Промеса?

– Безусловно, Квинси был знаковой фигурой атаки нашей команды. Но не настолько, чтобы его отсутствием объяснять серию из трех матчей без голов.

Понятно, что огорчить «Зенит» на его поле – дело непростое. Но уж «Факелу» дома можно и нужно забивать! Да и оборона «Урала» не из самых крепких в чемпионате.

Это при том, что мы располагаем совсем неплохим нападением. Соболев, Бонгонда, Игнатьев, Угальде – форварды острые, заряженные на ворота, с голевым чутьем. Значит, дело здесь в чем-то другом. Скорее всего, в недостаточной поддержке атаки остальными линиями.

Помню, как в мои тренерские времена наша атака держалась на плечах полузащиты. И зачастую, имея впереди лишь одного нападающего – Радченко, Юрана, Ширко или Робсона, – мы рвали соперников на части!

Причем немало забитых мячей были на счету наших полузащитников – Цымбаларя, Титова, Тихонова, Баранова, Булатова. А как рвались вперед из обороны Онопко с Никифоровым! Так что атака – дело общее.

Не собираюсь никому давать советы – каждый видит игру по-своему. А потому хочется надеяться, что голевой голод сменится очередями забитых мячей. Чего искренне и желаю нашим ребятам.