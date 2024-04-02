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    • Энрике отреагировал на новость, что Мбаппе назвал его «сукиным сыном»

    Энрике отреагировал на новость, что Мбаппе назвал его «сукиным сыном»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поведении Килиана Мбаппе.

    • Испанец заменил форварда на 65-й минуте воскресного матча с «Марселем» (2:0).
    • Уходя с поля, Мбаппе не скрывал недовольства.
    • Сообщалось, что Килиан мог оскорбить Энрике, назвав его «сукиным сыном».

    «Публикуемые новости – это ложь. Кто-то придумал оскорбление, и появились всевозможные домыслы.

    Я очень доволен всеми игроками, в том числе Мбаппе. Он всегда вел себя великолепно. Мы все в одной лодке и ищем пути к успеху», – заявил Энрике.

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    Источник: RMC Sport

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    02.04.2024 15:40
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