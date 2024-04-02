Энрике отреагировал на новость, что Мбаппе назвал его «сукиным сыном»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поведении Килиана Мбаппе.
- Испанец заменил форварда на 65-й минуте воскресного матча с «Марселем» (2:0).
- Уходя с поля, Мбаппе не скрывал недовольства.
- Сообщалось, что Килиан мог оскорбить Энрике, назвав его «сукиным сыном».
«Публикуемые новости – это ложь. Кто-то придумал оскорбление, и появились всевозможные домыслы.
Я очень доволен всеми игроками, в том числе Мбаппе. Он всегда вел себя великолепно. Мы все в одной лодке и ищем пути к успеху», – заявил Энрике.