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    • В Ставропольском крае экс-футболист насмерть сбил двух человек, в том числе сотрудника ДПС

    В Ставропольском крае экс-футболист насмерть сбил двух человек, в том числе сотрудника ДПС

    Бывший вратарь армянской «Мики» Армен Фишян стал участником ДТП с трагическими последствиями.

    Утром 23 марта в Ставропольском крае экс-футболист насмерть сбил двух человек – сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, чтобы выписать штраф.

    Спортсмен уехал с места аварии на Mercedes-Benz G-класса («Гелендваген»), но был задержан после введения плана «Перехват».

    «Фишян летел на своeм внедорожнике в сторону Минеральных Вод. На 284-м километре автодороги «Кавказ» он чуть съехал с левого ряда на разделительную полосу, где сбил лейтенанта полиции и водителя «Приоры», которую сотрудник ДПС остановил. В итоге оба погибли.

    Сразу после этого Фишян скрылся с места аварии, но через 60 километров он был задержан. Для этого пришлось вводить план «Перехват». При задержании он утверждал, что никого не сбил, но, откуда на машине кровь, объяснить не смог.

    Против него возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ему грозит до 15 лет тюрьмы», – сообщил источник.

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    Источник: Shot

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    02.04.2024 14:14
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    Комментарии (4)
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    SuperNils
    1712060374
    И вот опять - если новость про убийства, аварии, драки и насилие - везде чурки.
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    fakeid
    1712066285
    неск. дней назад видел видосы в телеграме с места этого происшествия и с места задержания. и там этот кретин утверждал, что "раз нет крови на капоте" - значит, он никого не сбивал, поэтому отъе*итесь, тупые гаишники. что-то примерно в таком духе блеял. свидетели утверждали, что он несся на гелике не менее 200 км/ч, и что специально вывернул руль на людей, когда их увидел.
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