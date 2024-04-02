В Ставропольском крае экс-футболист насмерть сбил двух человек, в том числе сотрудника ДПС

Бывший вратарь армянской «Мики» Армен Фишян стал участником ДТП с трагическими последствиями.

Утром 23 марта в Ставропольском крае экс-футболист насмерть сбил двух человек – сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, чтобы выписать штраф.

Спортсмен уехал с места аварии на Mercedes-Benz G-класса («Гелендваген»), но был задержан после введения плана «Перехват».

«Фишян летел на своeм внедорожнике в сторону Минеральных Вод. На 284-м километре автодороги «Кавказ» он чуть съехал с левого ряда на разделительную полосу, где сбил лейтенанта полиции и водителя «Приоры», которую сотрудник ДПС остановил. В итоге оба погибли.

Сразу после этого Фишян скрылся с места аварии, но через 60 километров он был задержан. Для этого пришлось вводить план «Перехват». При задержании он утверждал, что никого не сбил, но, откуда на машине кровь, объяснить не смог.

Против него возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ему грозит до 15 лет тюрьмы», – сообщил источник.