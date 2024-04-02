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    Романцев высказался об отставке Ивича

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выразил сомнения в оправданности увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара»

    – Увольнение Ивича из «Краснодара» – неожиданность для вас?

    Когда убирают тренера из команды, которая завершает первую часть сезона на первом месте, то для любого нормального человека это – шок. Но в современных реалиях, когда судьба тренера зависит не от результата его работы, а от решения хозяина клуба, остается только развести руками: кто платит, тот и заказывает музыку.

    А какой она окажется для «Краснодара» и его болельщиков, покажет финиш. Прогремят победные фанфары – значит, расставание было оправданным, а если что-то из траурного репертуара – то это повод для грустных воспоминаний со вздохами.

    Я с большим уважением отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому, с нуля создавшему профессиональный клуб, красавец-стадион и академию. Это человек, для которого футбол – часть жизни. Но я не знаю, что происходит внутри клуба и самой команды, как складывались там отношения между его хозяином и Ивичем, на каких условиях заключался контракт. А без этого невозможно делать какие-то выводы.

    Могу лишь сказать, что даже два поражения подряд – не повод для столь поспешного решения. Но если вернувшийся в команду Мурад Мусаев приведет ее к золоту, то без сожаления принесу извинения за озвученные мной сомнения.

    • 14 марта вместо уволенного Владимира Ивича место главного тренера «Краснодара» занял Мурад Мусаев.
    • «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 40 очками после 21 матча. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 1 очко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2024 13:26
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    Комментарии (1)
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    Боров навоз
    1712065559
    Мусаев не сможет, первый матч продемонстрировал продолжение падения Краснодара!
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