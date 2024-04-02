Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» в этом сезоне не забил ни одного гола в матчах РПЛ без Промеса

    «Спартак» в этом сезоне не забил ни одного гола в матчах РПЛ без Промеса

    «Спартак» в этом сезоне ни разу не победил и ни разу не забил в четырех матчах РПЛ, в которых не играл Квинси Промес.

    Две игры закончились ничьей 0:0 – с «Зенитом» в 19-м туре и с «Уралом» в 22-м. Еще в двух матчах «Спартак» проиграл «Факелу» со счетом 0:2 в 13-м и 20-м турах.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

    Новости по теме
    Экс-президент «Спартака»: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль» 1
    Канчельскис ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля 2
    «Спартак» сделал заявление о главном тренере 33
    Источник: телеграм-канал Opta Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2024 12:44
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712051361
    Надеюсь тенденция сохранится. :)))
    Ответить
    Дубина
    1712051912
    Газпрому писать больше не чего или только про Спартак???
    Ответить
    Цугундeр
    1712056106
    Промес -не панацея . Периодическое отсутствие сублимации ,связанное с уходом "в никуда " реального лидера . Беспомощность и натужность . Тоже и у Зенита ,только в более мал (ком )ой форме ...
    Ответить
    ...уефан
    1712056125
    ...нужны срочные решения! Не надо эти все проблемы тянуть в следующий сезон...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+