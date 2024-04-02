«Спартак» в этом сезоне не забил ни одного гола в матчах РПЛ без Промеса

«Спартак» в этом сезоне ни разу не победил и ни разу не забил в четырех матчах РПЛ, в которых не играл Квинси Промес.

Две игры закончились ничьей 0:0 – с «Зенитом» в 19-м туре и с «Уралом» в 22-м. Еще в двух матчах «Спартак» проиграл «Факелу» со счетом 0:2 в 13-м и 20-м турах.