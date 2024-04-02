Названо условие, которое может спровоцировать конфликт Мбаппе и Луиса Энрике

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен своей заменой на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 с «Марселем» (2:0). По данным L’Équipe, форвард считает, что главный тренер команды Луис Энрике нарушил обещание, так как ранее говорил, что форвард продолжит полностью играть важные матчи.

Некоторые из близких к форварду людей заявили, что считают неуважением решение о замене в ситуации, когда было очевидно, что в обороне «Марселя» будут пространства.

Несмотря на недовольство, в «ПСЖ» считают, что открытого конфликта между Мбаппе и Энрике не будет, пока клуб играет в Лиге чемпионов. Они не хотят терять возможность победить в турнире. «Но если «ПСЖ» вылетит из Лиги чемпионов, возможно все», – сказал источник в клубе.