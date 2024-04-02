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    • Названо условие, которое может спровоцировать конфликт Мбаппе и Луиса Энрике

    Названо условие, которое может спровоцировать конфликт Мбаппе и Луиса Энрике

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен своей заменой на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 с «Марселем» (2:0). По данным L’Équipe, форвард считает, что главный тренер команды Луис Энрике нарушил обещание, так как ранее говорил, что форвард продолжит полностью играть важные матчи.

    Некоторые из близких к форварду людей заявили, что считают неуважением решение о замене в ситуации, когда было очевидно, что в обороне «Марселя» будут пространства.

    Несмотря на недовольство, в «ПСЖ» считают, что открытого конфликта между Мбаппе и Энрике не будет, пока клуб играет в Лиге чемпионов. Они не хотят терять возможность победить в турнире. «Но если «ПСЖ» вылетит из Лиги чемпионов, возможно все», – сказал источник в клубе.

    • В 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть с «Барселоной».
    • В этом сезоне на счету Мбаппе 38 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
    • Ожидается, что летом форвард станет свободным агентом и перейдет в «Реал».

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    Источник: L'Equipe

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    02.04.2024 12:33
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