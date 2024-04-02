Роналдо рассказал об отношении к Карпину

Бразильский полузащитник «Ростова» Роналдо назвал главного тренера команды Валерия Карпина кумиром в России.

«Мой агент поговорил с людьми перед переходом. Я только с Карпиным пообщался, после чего принял решение. Сейчас я Карпина знаю больше как бывшего игрока, как человека. Это человек, который выиграл всe, что возможно. Это кумир в России. Он очень скромный человек, который очень хорошо ко мне относится.

На поле он мне даeт свободу и поддержку, потому что очень тяжело привлекать к новому футболу. Вообще он очень поддерживает нас, когда мы на поле, когда мы играем. На тренировках, конечно, ругается, но это нормально. Это требования тренера», – сказал Роналдо.