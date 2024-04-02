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    Роналдо рассказал об отношении к Карпину

    Бразильский полузащитник «Ростова» Роналдо назвал главного тренера команды Валерия Карпина кумиром в России.

    «Мой агент поговорил с людьми перед переходом. Я только с Карпиным пообщался, после чего принял решение. Сейчас я Карпина знаю больше как бывшего игрока, как человека. Это человек, который выиграл всe, что возможно. Это кумир в России. Он очень скромный человек, который очень хорошо ко мне относится.

    На поле он мне даeт свободу и поддержку, потому что очень тяжело привлекать к новому футболу. Вообще он очень поддерживает нас, когда мы на поле, когда мы играем. На тренировках, конечно, ругается, но это нормально. Это требования тренера», – сказал Роналдо.

    • 23-летний Роналдо после перехода в «Ростов» сыграл в 3 матчах чемпионата России и отметился 1 результативной передачей.
    • «Ростов» после 21 сыгранного матча в нынешнем сезоне РПЛ занимает 9-е место с 30 очками.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.04.2024 10:41
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    Комментарии (1)
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    Benifacto
    1712045764
    "тяжело привлекать к новому футболу" какому какому? а старый был какой у тебя?
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