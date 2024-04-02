Решение Хаби Алонсо остаться в «Байере» может повлиять на будущее Фримпонга

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг примет окончательное решение о месте продолжения карьеры к концу апреля.
По данным Sky Sport Deutschland, решение Хаби Алонсо остаться в леверкузенском клубе может сильно повлиять на решение игрока.
В контракте нидерландца с «Байером» прописаны отступные в размере 40-45 миллионов евро. Окончательная сумма отступных будет зависеть от результатов команды в этом сезоне.
Интерес к Фримпонгу проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и другие английские клубы. При этом на решение мюнхенцев о необходимости бороться за игрока повлияет точка зрения нового главного тренера команды. Фримпонг уверен, что сможет играть классического правого защитника в четверке защитников.
- В этом сезоне нидерландец забил 11 голов и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за «Байер» во всех турнирах.
- Его нынешний контракт с леверкузенцами рассчитан до 2028 года.