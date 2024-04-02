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    • Решение Хаби Алонсо остаться в «Байере» может повлиять на будущее Фримпонга

    Решение Хаби Алонсо остаться в «Байере» может повлиять на будущее Фримпонга

    Защитник «Байера» Жереми Фримпонг примет окончательное решение о месте продолжения карьеры к концу апреля.

    По данным Sky Sport Deutschland, решение Хаби Алонсо остаться в леверкузенском клубе может сильно повлиять на решение игрока.

    В контракте нидерландца с «Байером» прописаны отступные в размере 40-45 миллионов евро. Окончательная сумма отступных будет зависеть от результатов команды в этом сезоне.

    Интерес к Фримпонгу проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и другие английские клубы. При этом на решение мюнхенцев о необходимости бороться за игрока повлияет точка зрения нового главного тренера команды. Фримпонг уверен, что сможет играть классического правого защитника в четверке защитников.

    • В этом сезоне нидерландец забил 11 голов и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за «Байер» во всех турнирах.
    • Его нынешний контракт с леверкузенцами рассчитан до 2028 года.

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    Источник: Sky Sport Deutschland

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    02.04.2024 10:22
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