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    • Роналду в четвертый раз стал лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии

    Роналду в четвертый раз стал лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком марта в чемпионате Саудовской Аравии.

    В этом месяце он принял участие в 3 матчах турнира. В игре с «Аль-Раэдом» (1:3) 39-летний Роналду не отметился результативными действиями. Во встрече с «Аль-Ахли» (1:0) португалец забил победный мяч с пенальти, а в поединке против «Аль-Таи» (5:1) оформил хет-трик.

    • Для Роналду это четвертый приз лучшему игроку месяца в саудовской лиге за сезон. Ранее он получал награду в августе, сентябре и декабре.
    • На счету нападающего 33 гола и 11 результативных передач в 34 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 26 мячами.

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    Источник: страница Roshn Saudi League в соцсети X

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    02.04.2024 09:33
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