Роналду в четвертый раз стал лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком марта в чемпионате Саудовской Аравии.
В этом месяце он принял участие в 3 матчах турнира. В игре с «Аль-Раэдом» (1:3) 39-летний Роналду не отметился результативными действиями. Во встрече с «Аль-Ахли» (1:0) португалец забил победный мяч с пенальти, а в поединке против «Аль-Таи» (5:1) оформил хет-трик.
- Для Роналду это четвертый приз лучшему игроку месяца в саудовской лиге за сезон. Ранее он получал награду в августе, сентябре и декабре.
- На счету нападающего 33 гола и 11 результативных передач в 34 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 26 мячами.