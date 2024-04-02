Роналду в четвертый раз стал лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком марта в чемпионате Саудовской Аравии.

В этом месяце он принял участие в 3 матчах турнира. В игре с «Аль-Раэдом» (1:3) 39-летний Роналду не отметился результативными действиями. Во встрече с «Аль-Ахли» (1:0) португалец забил победный мяч с пенальти, а в поединке против «Аль-Таи» (5:1) оформил хет-трик.