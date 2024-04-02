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    • «Бернли» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 2 апреля

    «Бернли» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 2 апреля

    Во вторник, 2 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Бернли» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет в Бернли, начало – в 21:45 (мск).

    «Бернли»

    Команда Венсана Компани набрала 18 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ. «Бернли» одержал 4 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений, разница мячей 31:65.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» набрал 41 очко и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Гарри О`Нила добыли 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 42:46.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 05.12.23 «Вулверхэмптон» – «Бернли» – 1:0;
    • 24.04.22 «Бернли» – «Вулверхэмптон» – 1:0;
    • 01.12.21 «Вулверхэмптон» – «Бернли» – 0:0;
    • 25.04.21 «Вулверхэмптон» – «Бернли» – 0:4;
    • 21.12.20 «Бернли» – «Вулверхэмптон» – 2:1.

    Прогноз на матч «Бернли» – «Вулверхэмптон»

    После вырванной ничьей у «Челси» в предыдущем туре «Бернли» на эмоциональном подъеме имеет хорошие шансы обыграть немотивированный «Вулверхэмптон», которому уже ничего не нужно. Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 2.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2024 09:28
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