Во вторник, 2 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Бернли» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет в Бернли, начало – в 21:45 (мск).

«Бернли»

Команда Венсана Компани набрала 18 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в АПЛ. «Бернли» одержал 4 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений, разница мячей 31:65.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» набрал 41 очко и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Гарри О`Нила добыли 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 42:46.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Бернли» – «Вулверхэмптон»

После вырванной ничьей у «Челси» в предыдущем туре «Бернли» на эмоциональном подъеме имеет хорошие шансы обыграть немотивированный «Вулверхэмптон», которому уже ничего не нужно. Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 2.00.