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    «Ньюкасл» – «Эвертон»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 2 апреля

    В 31 туре АПЛ «Ньюкасл» дома сыграет с «Эвертоном». Игра состоится 2 апреля и начнется в 21:30 по московскому времени.

    «Ньюкасл»

    Команда с 43 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 13 побед, 4 ничьи и 12 поражений. Команда забила 63 гола и пропустила 51 мяч. В предыдущем поединке «Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:3.

    «Эвертон»

    Команда идет на 16 месте с 25 очками. «Эвертон» выиграл 8 матчей, в 7 играх сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 30 голов и пропустила 41 мяч. В предыдущей встрече «Эвертон» уступил «Борнмуту» со счетом 1:2.

    Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Ньюкасл» – «Эвертон»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Ньюкасл», еще в одной игре успех праздновали игроки «Эвертона». Хозяева в этом матче фаворит. Наш прогноз – победа «Ньюкасла» (2.02).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2024 09:24
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