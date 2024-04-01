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    • Быстров: «Спартак» во всех моментах обосрался – верните Зарему, пожалуйста!»

    Быстров: «Спартак» во всех моментах обосрался – верните Зарему, пожалуйста!»

    Владимир Быстров призвал «Спартак» вернуть Зарему Салихову в руководство клуба.

    – «Спартак» вовремя не уволил тренера, не решил вопрос с Джикией, возникли проблемы с полем...

    – Они во всех моментах обосрались. Верните Зарему, пожалуйста! Все ждали, что что-то будет, сейчас все изменится.

    Но посмотрите на человека, ему вопрос задают [речь о гендиректоре «Спартака» Олеге Малышеве], а он просто на лыжи встает на парковке и уезжает.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    01.04.2024 21:47
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    Комментарии (12)
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    WE ARE FOR PETER
    1711999685
    С заремой не так было стыдно за Спартак
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    SanInstructor
    1711999907
    и Вовку замом, вот заживём...
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    mutabor0992
    1712000420
    Походу воФка все знает...Много физдит со своим "партнером" гномом в тИлИвизоре.А вот реально тренировать не идет.Боится обосратЬся!гоФФноед!
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    ss21
    1712001481
    У Быстрова менталитет победителя, ему бы тренером быть. Но скорее в футболе любят более покладистых.
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    Cleaner
    1712002681
    СПАРТАКОВЕЦ Быстров решил Спартака УТОПИТЬ. Потому и про Зарему петь начал...(((
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    Al Nikki
    1712003313
    Не в бровь, а в глаз...
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    NewLife
    1712003625
    Тюремная лексика (встать на лыжи) в исполнении этого клоуна смешит))
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    subbotaspartak
    1712030886
    Очень интеллектуально
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    andr45
    1712041576
    Нормальная речь пи...ерского пацана из подворотни приморского района)
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    alefreddy
    1712042558
    подгнила структура
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