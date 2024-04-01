Быстров: «Спартак» во всех моментах обосрался – верните Зарему, пожалуйста!»

Владимир Быстров призвал «Спартак» вернуть Зарему Салихову в руководство клуба.
– «Спартак» вовремя не уволил тренера, не решил вопрос с Джикией, возникли проблемы с полем...
– Они во всех моментах обосрались. Верните Зарему, пожалуйста! Все ждали, что что-то будет, сейчас все изменится.
Но посмотрите на человека, ему вопрос задают [речь о гендиректоре «Спартака» Олеге Малышеве], а он просто на лыжи встает на парковке и уезжает.
- «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.