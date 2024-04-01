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    Кержаков оценил игру Захаряна в составе «Сосьедада»

    Александр Кержаков доволен европейским этапом карьеры Арсена Захаряна.

    «Здесь много факторов. Чтобы лучше понимать, нужно находиться внутри всей ситуации. Со стороны можно говорить только банальные и шаблонные вещи: адаптация, конкуренция и так далее.

    Конечно, от атакующего футболиста все ждут голов и результативных действий. Но всe равно Арсен получает там достаточно игрового времени – значит, он неплохо проявляет себя не только на тренировках, но и в тех матчах, где получает игровое время.

    Если он играет, значит, тренер в целом ему доверяет. Для первого сезона у него достаточно игр. Понятно, что минут меньше, чем хотелось бы, но количество игр у него приличное. Лучше, когда всe идeт поступательно, чем ярко вспыхнуть, а потом погаснуть.

    Сложно давать советы. Читая его интервью, я думаю, что он всe делает правильно. Нужно учить язык. В Испании, как и везде, любят самоотдачу. Люди видят, когда человек отдаeт себя полностью не только в играх, но и на тренировках.

    Это относится не только к Захаряну, но и вообще ко всем футболистам. Самоотдача в любом случае даст свои плоды. Может, это будет не сразу, но труд никогда не останется незамеченным», – сказал Кержаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2024 19:07
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