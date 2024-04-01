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    • Мостовой: «Решение оставить Абаскаля – лучшая шутка от «Спартака» на 1 апреля»

    Мостовой: «Решение оставить Абаскаля – лучшая шутка от «Спартака» на 1 апреля»

    Александр Мостовой снова раскритиковал решение «Спартака» не увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

    – Слушайте, ну понятное дело, что без Промеса тяжело, но немного удивляет, что такая атакующая команда, как «Спартак» не может забить в трех матчах подряд после возобновления чемпионата.

    – Как клуб может обыграть это из-за первого апреля?

    – Да никак. Решение оставить Абаскаля – уже лучшая шутка от «Спартака».

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.04.2024 18:06
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sined1951
    1711987121
    Мостовой надоел хуже горькой редьки.Не публикуйте его больше.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1711987465
    Стыдно за испанца и Спартак
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    slavа0508
    1711989623
    А толку атаковать ???Когда забивать не кому в атаке все кривоногий . по воротам акцентированно попасть не может ....
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