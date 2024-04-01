Мостовой: «Решение оставить Абаскаля – лучшая шутка от «Спартака» на 1 апреля»

Александр Мостовой снова раскритиковал решение «Спартака» не увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Слушайте, ну понятное дело, что без Промеса тяжело, но немного удивляет, что такая атакующая команда, как «Спартак» не может забить в трех матчах подряд после возобновления чемпионата.

– Как клуб может обыграть это из-за первого апреля?

– Да никак. Решение оставить Абаскаля – уже лучшая шутка от «Спартака».